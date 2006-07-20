Юные экологи Беларуси и России собрались на экологический форум

В Минск прибыли представители 16 регионов Российской Федерации. Организаторами встречи выступили Министерство образования Республики Беларусь, Федеральное агентство по образованию России, Представительство Постоянного комитета Союзного государства в Минске и Республиканский экологический центр детей и юношества.

Торжественное открытие мероприятия состоится 21 июля в Национальном детском оздоровительном лагере "Зубренок". В слете принимают участие школьники 8-10 классов из числа победителей биолого-экологических конкурсов.

Цель, с которой в Беларуси собрались юные экологи, - укрепление связей между внешкольными учреждениями Беларуси и учреждениями дополнительного образования Российской Федерации, поддержка инициативы обучающихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к биологии и экологии, к практическому участию в деле сохранения природных экосистем.

Планируется, что подростки проведут экологические исследования и природоохранные мероприятия в Национальном парке "Нарочанский" (Минская область, Мядельский район). Для юных экологов будут организованы работы в полевых лабораториях по направлениям - гидробиология, ботаника, зоология, почвоведение.