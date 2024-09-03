Яркие комбинезоны и стильные дождевики. Побывали в бутике одежды для собак
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Яркие комбинезоны, оригинальные ошейники и стильные дождевики. Представляем вашему вниманию главные тренды в мире собачьей моды. Сегодня для четвероногих друзей шьют все: от ажурных свитеров до легких маек.
Добро пожаловать в бутик Екатерины Даниленко. Создавать неповторимые образы для пушистых моделей девушка начала два года назад.
Екатерина Даниленко, дизайнер одежды для собак:
Я нахожусь рядом с животными, получаю от них любовь, ласку, могу их потрогать всегда, пообниматься с ними.
Фишка этой коллекции – однотонные комплекты, в которых сочетаются комфорт, функциональность и даже некая элегантность. Писк сезона – сиреневый. В моде и вечная классика: крупные породы обожают цвет хаки.
Екатерина Даниленко:
Самый востребованный продукт – дождевик, он может быть от размера XXS до размера 9XL – это на немецкого дога, достаточно крупная порода. Имеет водоотталкивающую молнию, подкладочку в виде сетки.
Подробности в видео.