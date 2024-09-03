Яркие комбинезоны и стильные дождевики. Побывали в бутике одежды для собак

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Яркие комбинезоны, оригинальные ошейники и стильные дождевики. Представляем вашему вниманию главные тренды в мире собачьей моды. Сегодня для четвероногих друзей шьют все: от ажурных свитеров до легких маек.