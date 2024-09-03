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Яркие комбинезоны и стильные дождевики. Побывали в бутике одежды для собак

03 сентября 2024 08:52
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Яркие комбинезоны, оригинальные ошейники и стильные дождевики. Представляем вашему вниманию главные тренды в мире собачьей моды. Сегодня для четвероногих друзей шьют все: от ажурных свитеров до легких маек. 

Яркие комбинезоны и стильные дождевики. Побывали в бутике одежды для собак-2

Добро пожаловать в бутик Екатерины Даниленко. Создавать неповторимые образы для пушистых моделей девушка начала два года назад. 

Яркие комбинезоны и стильные дождевики. Побывали в бутике одежды для собак-4

Екатерина Даниленко, дизайнер одежды для собак:
Я нахожусь рядом с животными, получаю от них любовь, ласку, могу их потрогать всегда, пообниматься с ними. 

Яркие комбинезоны и стильные дождевики. Побывали в бутике одежды для собак-6

Фишка этой коллекции – однотонные комплекты, в которых сочетаются комфорт, функциональность и даже некая элегантность. Писк сезона – сиреневый. В моде и вечная классика: крупные породы обожают цвет хаки. 

Екатерина Даниленко:
Самый востребованный продукт – дождевик, он может быть от размера XXS до размера 9XL – это на немецкого дога, достаточно крупная порода. Имеет водоотталкивающую молнию, подкладочку в виде сетки. 

Подробности в видео

# Собаки # Вероника Макаревич

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