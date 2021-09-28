«Я специально ждала именно «Спутник Лайт». Студенты Витебского медуниверситета прививаются от коронавируса

Новости Беларуси. У белорусов появилась еще одна возможность уберечь себя от коронавирусной инфекции. В медучреждениях страны начали прививать вакциной «Спутник Лайт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебске одними из первых прививку получили студенты. Около 1 500 доз «Спутника Лайт» поставили в Витебский государственный медицинский университет.

Вакцина рекомендована для молодежи от 18 до 23 лет и для ревакцинации. Она однокомпонентная, а это значит, что в отличие от других вакцин достаточно одного укола, а не два, как при иммунизации «Спутником V» или китайским препаратом.

Валерия Г ридюшко, студентка В и тебского государственного медицинского университета: Я специально ждала именно «Спутник Лайт» и не прививалась «Спутником», так как «Спутник» – это двухкомпонентная вакцина. «Спутник Лайт» в этом плане более удобный. Это важная мера, но каждый человек должен сам принять решение. Я для себя решила, что мне нужно это сделать.

Татьяна Наумович, студентка Витебского государственного медицинского университета:

Во-первых, именно «Спутник Лайт» – это очень удобно, потому что однокомпонентная вакцина, один раз. А во-вторых, естественно, при крепком своем иммунитете вакцина – это очень действенный метод защиты от вируса.

Всего в Витебскую область поступило более 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Пройти иммунизацию жители региона могут в поликлиниках, торговых центрах, на рабочих местах и даже на дому.

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