«Я чувствовала поддержку». Учащиеся белорусских вузов рассказали об участии в конкурсе «Студент года»

В 2023 году собрались помериться силами 18 студентов, это рекордное количество участников конкурса «Студент года», который возник в 2011 году и стал брендом БРСМ.

Юлия Левина, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Да, на данном конкурсе вы работаете с прекрасной командой, режиссерской постановочной группой, которая дает вам потрясающий опыт, который в будущем вам в определенных сферах жизни пригодится. Все знания привели нас к определенной трансформации, что и заложилось в лозунге конкурса.

Александр Стасвич:

Вы победили в номинации «Студент года онлайн». За вас онлайн голосовали, кто эти люди?