«Я чувствовала поддержку». Учащиеся белорусских вузов рассказали об участии в конкурсе «Студент года»
В 2023 году собрались помериться силами 18 студентов, это рекордное количество участников конкурса «Студент года», который возник в 2011 году и стал брендом БРСМ.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Левина, студентка Белорусского государственного медицинского университета, и Арина Колесова, студентка Белорусского национального технического университета.
Александр Стасвич, ведущий:
Слоган конкурса – путь к трансформации. Удалось ли трансформироваться?
Юлия Левина, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Да, на данном конкурсе вы работаете с прекрасной командой, режиссерской постановочной группой, которая дает вам потрясающий опыт, который в будущем вам в определенных сферах жизни пригодится. Все знания привели нас к определенной трансформации, что и заложилось в лозунге конкурса.
Александр Стасвич:
Вы победили в номинации «Студент года онлайн». За вас онлайн голосовали, кто эти люди?
Арина Колесова, студентка Белорусского национального технического университета:
Я не знаю, все ли люди, которые за меня голосовали, это студенты нашего университета, но точно знаю, что это подавляющее большинство. Я ни разу не пожалела, что поступила именно в БНТУ, потому что я человек активный, ректорат, деканат, молодежные организации – все встали на мою сторону. Когда я выходила на сцену, я чувствовала эту поддержку. Я знала, что в зале есть люди, которые меня любят. Ректор БНТУ пришел нас поддержать. То, что я стала студентом года онлайн, это не только моя заслуга, но и заслуга всего университета.
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