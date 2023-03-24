Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?

Новости Беларуси. Фанфары, свет софитов и невероятная атмосфера. В Большом зале Дворца Республики определяют самую красивую девушку столицы, обладательницу титула «Мисс Минск – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа работает в эпицентре самого красивого шоу этой весны. На прямую связь выходит Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Мы находимся на финале грандиозного шоу «Мисс Минск – 2023». За моей спиной разрешилась главная интрига этой весны, этого года. Девушки нереально волнуются. Я сама переживаю, как будто стою на сцене. Эмоции на пределе, зал накален. Мы прямо сейчас узнаем, кто же стал «Мисс Минск – 2023».

Пока жюри выходит на сцену, чтобы объявить победительницу, отмечу, что девушки предстали перед зрителями в пяти образах: это народные костюмы, спортивная и военная форма, купальники и вечерние платья. Достаточно сложные были критерии для выбора. На сцене 20 финалисток – они все в красивых вечерних платьях.

Для зрителей поясню: сейчас на сцене директор Национальной школы красоты Божена Еремич. На протяжении трех недель девушки прошли нелегкий путь. И основная концепция этого конкурса была в том, что важно нести какую-то социальную миссию. Быть не просто красивой внешне, а открытой ко всему миру. Быть добрым к общественности и нести какой-то посыл в общество. Поэтому критерии достаточно серьезные. Мне кажется, выбор для жюри был очень нелегким.

Слово взял председатель жюри Дмитрий Юрьевич Басков. Именно он удостоен чести назвать обладательницу главной короны.

Хотелось бы огласить «Мисс зрительских симпатий» – это такой народный выбор. Девушку выбирали в Telegram-канале Национальной школы красоты. Ей стала Анна Ганжур. Прямо сейчас вскроют тот самый конверт.

Победительницей конкурса «Мисс Минск – 2023» становится… Участница под номером 19, Надежда Толстикова!