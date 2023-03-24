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Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?

24 марта 2023 19:16
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Новости Беларуси. Фанфары, свет софитов и невероятная атмосфера. В Большом зале Дворца Республики определяют самую красивую девушку столицы, обладательницу титула «Мисс Минск – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа работает в эпицентре самого красивого шоу этой весны.

На прямую связь выходит Карина Верховцева.

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-1

Карина Верховцева, корреспондент:
Мы находимся на финале грандиозного шоу «Мисс Минск – 2023». За моей спиной разрешилась главная интрига этой весны, этого года. Девушки нереально волнуются. Я сама переживаю, как будто стою на сцене. Эмоции на пределе, зал накален. Мы прямо сейчас узнаем, кто же стал «Мисс Минск – 2023».

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-4

Пока жюри выходит на сцену, чтобы объявить победительницу, отмечу, что девушки предстали перед зрителями в пяти образах: это народные костюмы, спортивная и военная форма, купальники и вечерние платья. Достаточно сложные были критерии для выбора. На сцене 20 финалисток – они все в красивых вечерних платьях.

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-7

Для зрителей поясню: сейчас на сцене директор Национальной школы красоты Божена Еремич. На протяжении трех недель девушки прошли нелегкий путь. И основная концепция этого конкурса была в том, что важно нести какую-то социальную миссию. Быть не просто красивой внешне, а открытой ко всему миру. Быть добрым к общественности и нести какой-то посыл в общество. Поэтому критерии достаточно серьезные. Мне кажется, выбор для жюри был очень нелегким.

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-10

Слово взял председатель жюри Дмитрий Юрьевич Басков. Именно он удостоен чести назвать обладательницу главной короны.

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-13

Хотелось бы огласить «Мисс зрительских симпатий» – это такой народный выбор. Девушку выбирали в Telegram-канале Национальной школы красоты. Ей стала Анна Ганжур.

Прямо сейчас вскроют тот самый конверт.

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-16

Победительницей конкурса «Мисс Минск – 2023» становится… Участница под номером 19, Надежда Толстикова!

Надежда Толстикова выиграла «Мисс Минск – 2023». Как это было в прямом эфире?-19

Карина Верховцева:
Ну что ж, мы узнали главную интригу. Надежда Толстикова стала обладательной короны и титула «Мисс Минск». Я отмечу, что нашим зрителям будет доступна трансляция на телеканале «Россия-Беларусь».

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# Конкурс красоты # общество # Карина Верховцева # Божена Еремич # Дмитрий Басков # Фотофакт

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