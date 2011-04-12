Взрыв в минском метро. Водители маршруток развозили пострадавших бесплатно

Многие водители маршрутных такси помогали накануне вечером бесплатно развозить пассажиров от места трагедии. Некоторые даже специально меняли маршруты, сообщает корреспондент Столичного телевидения.

Олег Ставер, директор частного предприятия по перевозке пассажиров:

После того, как в средствах массовой информации я услышал о ЧП, о такой трагедии, я дал команду водителям, чтобы они развозили пассажиров бесплатно.

Минздрав оказывает всестороннюю помощь пострадавшим в полном объеме. Тяжелобольные находятся в реанимационных отделениях. Тем, кому было необходимо, выполнены операции. Все пострадавшие проконсультированы. Им, а также родственникам оказывается психологическая помощь.

Пострадавшие:

Все было достаточно оперативно, по нескольку человек сажали в скорые. Брали одного тяжелого, других несколько полегче.

Здесь все врачи были на месте, все было очень быстро, не было никаких очередей. Меня сразу привезли в приемный покой, сразу оформили, взяли анализы