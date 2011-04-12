Взрыв в минском метро. Водители маршруток развозили пострадавших бесплатно

Олег Ставер, директор частного предприятия по перевозке пассажиров:
После того, как в средствах массовой информации я услышал о ЧП, о такой трагедии, я дал команду водителям, чтобы они развозили пассажиров бесплатно.
Минздрав оказывает всестороннюю помощь пострадавшим в полном объеме. Тяжелобольные находятся в реанимационных отделениях. Тем, кому было необходимо, выполнены операции. Все пострадавшие проконсультированы. Им, а также родственникам оказывается психологическая помощь.
Пострадавшие:
Все было достаточно оперативно, по нескольку человек сажали в скорые. Брали одного тяжелого, других несколько полегче.