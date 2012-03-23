Взрыв на магистральном газопроводе «Ямал – Европа». Под Слонимом прошли совместные учения МЧС и газовой службы

Взрыв на межконтинентальном магистральном газопроводе «Ямал – Европа». Рядом с местом ЧП – жилые дома. Взрывной волной были разрушены несколько зданий, под завалами оказались люди. Такова была легенда учений для всех оперативных служб Слонимского района.

Первыми на место трагедии прибыли сотрудники МЧС. Задача номер один – спасти пострадавших и потушить пожар в домах. Первого раненого передали в руки медиков уже через две минуты. Из-под завалов вытащили еще двоих. А вот чтобы достать водителя из машины, на которую упало бетонное перекрытие, понадобился кран и пневмоножницы.

Часть пожарных расчетов направились непосредственно в эпицентр аварии. Место взрыва трубопровода охлаждали при помощи водной завесы.

После того, как сотрудники МЧС завершили все спасательные работы, к ликвидации ЧП приступили работники газовой службы. Автоматически подача газа в трубу была прекращена и аварийные бригады приступили к ликвидации разрыва магистрального трубопровода при помощи специальной техники.

Десятки спецавтомобилей переводятся в боевую готовность за считанные минуты. На месте разорванного участка трубы тут же вваривается новый. После проверки швов электронными датчиками газопровод готов к эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бессонов, начальник Слонимского управления магистральных газопроводов газотранспортного предприятия:

Эта техника может работать в любых условиях: в условиях болот, низких температур, при максимально высоких температурах. У нас не просто хватает техники, у нас двойной комплект техники прибывает на аварийные работы.

Евгений Точилов, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

Ликвидация аварий на таких объектах может проводиться только путем совместных действий. Поэтому основная задача – отработать совместные действия, обеспечить готовность как подразделений МЧС, так и аварийно-восстановительных подразделений.

Проведение подобных учений в нашей стране – крайняя необходимость. Ведь магистральный газопровод «Ямал – Европа» – межконтинентальный.

Анатолий Величко, главный инженер Слонимского управления магистральных газопроводов газотранспортного предприятия:

В данном случае «Газпром» будет вынужден перераспределить потоки и направить газ в Европу по обходным газопроводам. Это северо-европейский газопровод через территорию Украины.

Случись такая авария на самом деле, поставки газа в Европу транзитом через Беларусь прекратились бы на несколько дней. А это уже удар по репутации транзитной страны. Но в Беларуси за последние 20 лет аварий в газотранспортной системе вообще не зафиксировано.