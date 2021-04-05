«Вызывают большущее уважение». Как прошли учения десантников с военнослужащими запаса?

Новости Беларуси. В Беларуси завершились масштабные учения десантников с военнослужащими запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвовали более 2000 человек.

Тактические учения 38-я Брестская отдельная десантно-штурмовая бригада отрабатывала совместно с витебскими коллегами. Действия развернулись сразу на четырех полигонах. Протяженность марш-броска – более 100 километров. Отрабатывалось освобождение населенного пункта, ночное десантирование, альпинистские навыки личного состава, погружение под воду и ведение контрразведки.

Александр Ильюкевич, командир 38-ой Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады:

Бригадные тактические учения с нашей бригадой для Вооруженных Сил Республики Беларусь имеют глобальное значение, как и для страны в целом. В наше неспокойное время мы должны быть готовы к любым действиям, отразить возможное нападение противника.

Наравне с военнослужащими подготовку прошли военнообязанные запаса. Это люди разных возрастов и профессий. Поти 200 человек со всей Брестской области.

Никита Демидок, военнообязанный:

По профессии я монтажник связи – кабельщик. Меня призвали в минометный взвод. Питание оплачивается, все оплачивается. Если официально работаешь, тоже оплачиваемо. Грубо говоря, это съездить, вспомнить старое.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Освоились очень быстро. И результаты, показанные на стрельбе, которые они давали в ходе учения, вызывают большущее уважение, особенно артиллеристы и зенитчики – они отработали по полной схеме. Нельзя было отличить, где стреляет сегодняшний солдат-срочник и где работают, как мы говорим, партизаны. Это было сложно отличить, и люди показали хороший результат.