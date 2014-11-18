Выставка уникальных ёлочных игрушек открылась в Национальном историческом музее в Минске

Новости Беларуси. До Рождества и Нового года осталось чуть больше месяца. Но подготовка к праздникам уже захватила белорусов, которые начинают скупать с прилавков елочные игрушки.

А в Национальном историческом музее сегодня, 18 ноября, открылась еще и уникальная выставка с раритетными экспонатами и репродукциями известных картин на стеклянных шарах. В волшебную сказку окунулась съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

С Новым годом ассоциируется не только запах мандаринов и хвои, но и елочные игрушки. Правда, мало кто задумывается, что по этим волшебным шарам можно еще и историю страны изучать. Этакая машина времени под бой курантов.

Андрей Бегун — владелец необычной коллекции. Экспонаты собирает преимущественно по «блошиным рынкам» и чердакам знакомых уже не первый год. Сегодня он дарит возможность вернуться в детство.

Андрей Бегун, коллекционер:

Мои друзья и знакомые уже знают, что я увлекаюсь данной тематикой. Естественно, моя коллекция пополняется, когда они ездят в разные страны.

Парашютисты из ваты, воздушные корабли с надписью СССР — так выглядели первые советские елочные игрушки. В 1937 на стекле изображали лица членов Политбюро. Потом была война... На елке — солдатики, медсестры, танки и самолеты. Но в памяти у всех уже «мирные» шишечки, сосульки и грибочки.

В коллекции елочные игрушки со всего мира - и стеклянные, и деревянные, и металлические. Вот, например, литые Дед Мороз и олень, и деревянный щелкунчик в белорусскую столицу попали с немецкого Ротенбурга-на-Таубере.

Андрей Бегун, коллекционер:

Из Арабских Эмиратов. Вот с верблюдицами, но это, наверное, больше рассчитано на туристов, поскольку в их краях не было празднования Нового года как такового в нашей традиции.

Но есть и такие путешествия, откуда, как оказалось, новогодний сувенир и вовсе привезти невозможно.

Андрей Бегун, коллекционер:

Находясь в Непале, я вообще не нашел ни одной елочной игрушки. Я ходил по разным барахолкам, магазинам, рынкам. У них традиции украшать. Они говорят, что вот поставьте какую-нибудь фигурку под елку, раз у вас такое.

Есть и раритетные. Австро-венгерская стекло. В диаметре 450 миллиметров. Когда-то в нем отражались танцующие вальс на Венском рождественском балу. А это точная копия игрушки, подаренной Папе Римскому Иоанну Павлу II стеклодувами. Занесена она и в книгу Гиннеса.

Игорь Хмелев, коллекционер (Россия):

В музее есть уникальные игрушки, которых люди не видели никогда или из-за того, что они старые, или из-за того, что они очень современные. Иногда здесь представлены уникальные игрушки, они очень дорогие.

На шарах репродукции не только Шагала, но и Шишкина, Дали и Васнецова. И здесь же можно попробовать себя мастером кисти.

Логотипные елочные игрушки в коллекции Андрея Бегуна занимают особое место. Их он и собирает, и дарит в память о Беларуси. Здесь же единственная в своем роде игрушка из соломки. Что и говорить, экспозиция с запахом праздника. И родной земли.