Выставка СМИ в Беларуси-2012, ТИБО и «Телевершина»

Нынешняя неделя для всех СМИ страны стала неделей высокой моды. Четыре дня на поле футбольного манежа было представлено поле медийное. Последние писки медиамоды демонстрировали газеты, телевидение, радио и Интернет-издания. И не только белорусские. Всего больше 40 стран привезли сюда самые лучшие разработки в сфере коммуникаций.

Ранджир Шарма, атташе посольства Индии в Республике Беларусь:

Нам очень приятно принимать участие в выставке. Это очень важное событие. Хотим отметить, что развитие СМИ в Беларуси на высоком уровне.

В этом году в футбольном манеже, что называется, играли две команды: СМИ Беларуси и те, кто представляет высокие технологии. Впрочем, интрига была не в том, кто победит, а в том, как не пропустить – новые веяния современности. Совмещение двух сфер – СМИ и IT – неслучайно. Смартфоны или планшеты сейчас для журналиста уже стали теми же традиционными блокнотом и ручкой. Только с выходом в Интернет или, скажем, видеосвязью.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Цифровые видеоконференции, использование планшетов, смартфонов – все это делает работу журналиста удобнее и, самое главное, оперативнее. Мы движемся в ногу со временем, но хотим здесь заглянуть в будущее.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Пришел телевизор – газета не ушла, пришел Интернет – телевизор не ушел.

Интернет, планшет – оперативная информация, телевизор – более яркая и привлекательная картинка. Все надо использовать.

В информационных коридорах выставки можно было увидеть всю подноготную телевизионной кухни. Медийные лица в буквальном смысле стали ближе к зрителям. Журналисты новостей рассказывали как готовят то, что белорусы ежедневно видят по TВ. И, по сути, раскрывали почти все карты второй древнейшей.

Очутиться по ту сторону экрана возможность была абсолютно у каждого. Наш канал провел самый настоящий кастинг телеведущих. В роли последних – студенты и школьники. Текст эфира – перед глазами, в руках – микрофон. Тут уж 33 корабля лавировали, лавировали и вылавировали-таки. Ну а кто-то даже в таких буквенных лабиринтах смог найти слова, чтобы поделиться эмоциями.

Посетители выставки:

Это очень приятные ощущения, потому что я с детства мечтаю стать диктором. Я чувствую, что это моя стихия.

Классно, что можно приобщиться к чему-то новому, поучаствовать в конкурсах, идет огромный заряд энергии при выходе на сцену и когда что-то делаешь. Спасибо СТВ.

Огромный выставочный павильон практически весь превратился в фабрику грез. Мечты о голубых экранах становились ближе ко всем, кто этого хотел.

Олег Степанюк, ведущий телеканала СТВ:

Они поняли, что такое быть в кадре, что такое прямой эфир. Ну, хотя бы чуть-чуть поняли. Вот это осознание того, насколько сложна наша профессия, насколько она ответственна, возможно, привлечет часть вот этой замечательной молодежи.

То, что с одной стороны экрана часто выглядит легко и просто, с другой – иногда требует даже физических усилий. Репортер, едва приехав со съемок, превращается почти в спортсмена. Чем быстрее будет выдан материал, тем лучше. Пока новость находится на кассете. Однако уже через несколько минут из ближайшего эфира, а потом и из Интернета о ней узнают тысячи человек.

К слову, насчет всемирной сети. На страничку СТВ, к примеру, новость поступает иногда даже раньше, чем выходит в эфир. Здесь – тот случай, когда время не деньги, а рейтинг и авторитет Интернет-версии канала. Почитать и посмотреть новости сюда заходят 13 тысяч человек в сутки. На каждый комментарий и вопрос пользователя есть ответ. По сути, площадка уже стала своеобразной социальной сетью.

Владимир Казанков, заведующий отделом Интернет-вещания телеканала СТВ:

У телеконтента появилась вторая жизнь. Если раньше, когда не было сайтов, о всем, что вышло в эфир, забывали через минуту после выхода, то сегодня этот контент обретает вторую жизнь, даже бессмертие.

А если уж не творческое бессмертие, то, во всяком случае, порцию славы получали на нынешней неделе номинанты «Телевершины». Восьмой по счету национальный конкурс впервые проходил в стенах театра. Столичная музыкальная обитель Диониса в один вечер вместила лучших из лучших: 32 телекомпании и больше трех сотен профессионалов своего дела. А на десерт для глаз – платья одной из ведущих Ирины Хануник-Ромбальской.

Те, кто обычно каждый день в буквальном смысле «добывает» новости, в этот вечер сами стали ньюсмейкерами. За статуэтками поднимались как столичные мэтры теледела, так и региональные журналисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наш телеканал стал одним из триумфаторов конкурса: взяли 5 наград. В спортивной номинации, можно сказать, победили нокаутом.

Роман Стронгин, автор и ведущий программы «Профессиональный бокс»:

Самая главная награда – это не статуэтка, а те люди, которые включают телевизор в воскресенье или в понедельник, как выходит сейчас программа «Профессиональный бокс», и на протяжении 8 лет смотрят ее.

В номинации лучший документальный фильм победил проект СТВ «Миссия секретна. История внешней разведки». «Мисс Минск-2011» удостоился звания лучшего проекта за оригинальный дизайн. К слову, и сама соведущая вечера получила заветную статуэтку. А в номинации «Лучший ведущий общественно-политической программы» со своей «Правдой» победил Павел Кореневский.

Павел Кореневский, победитель национальной телевизионной премии «Телевершина-2012» в номинации «Лучший ведущий общественно-политической программы»:

Для меня очень важна именно эта номинация, потому как в разных ипостасях на телеэкране, на телевидении. Скорее, 95-99% моей работы – административная. Мне все-таки хотелось, чтобы были люди, конкуренты, были те, кого слушают, были те, кому есть что сказать.

Кстати, что сказать было и у региональных каналов. За ними остались полдесятка наград. В почетном списке – телевидение Лиды и Бреста. Впрочем, уже который год блюда периферийной телекухни становятся богаче на столичные ингредиенты.

Людмила Ковалева, член жюри национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Региональные компании серьезно наступают нам на пятки. И даже в таких априори наших сферах, как информационное вещание, как общественно-политическое вещание, как документалистика, нам уже моментами начинает быть чему у них поучиться.

А самый главный приз, гран-при конкурса, достался проекту «Я пою». Впрочем, петь, и чаще от счастья, приходилось не только обладателям статуэток. Попасть в саму тройку номинантов – это уже победа.

Ирина Мартьянова, ведущая телеканала СТВ:

Это очень волнительно, потому что, несмотря на то, что за спиной не один год эфиров, которые не всегда проходят спокойно, очень тревожно, находиться в этом зале и слышать в очередной раз свою фамилию – не так просто. Ты переживаешь, волнуешься.

Своих обладателей нашли 22 приза. Нынешняя, с театральным привкусом, «Телевершина» завершилась. Остались эмоции и слова благодарности.