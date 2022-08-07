«Выплаты от организации – 200 базовых величин». Какие молодые специалисты получат поддержку от государства?

Новости Беларуси. Вуз – лишь первая ступенька в будущей большой карьере. Начинается она часто с первого рабочего места по распределению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня тот редкий случай, когда Артем и Даша могут пообедать вместе. Муж и жена трудятся ветврачами на разных фермах хозяйства «Могилевский ленок». На предприятие Даша попала по целевому направлению. Приятной неожиданностью стала новость, что на ферме нужны два специалиста этого профиля, поэтому девушка прихватила с собой и мужа. А почему бы и не поехать? Молодой семье сразу выделили жилье. Большой дом по улице Новоселов после студенческого общежития и съемной квартиры – просто мечта.

Артем Савченко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Здесь есть газовый котел, что само по себе огромный плюс. Здесь была вся сантехника. Раковина, краны, ванна, санузел и прочее. Также были обои, просто на кухне мы решили сделать их под цвет кухни, чтобы сочеталось.

Всего за год ребята успели обустроить свое семейное гнездышко. Купили холодильник, стиральную машину, микроволновую печь. Не скрывают, что часть техники взяли в рассрочку. Благо, зарплата позволяет выплачивать ее без ущерба для семейного бюджета. Несмотря на то, что и Артем и Даша – «дети асфальта», деревенский уклад жизни им по душе.

Дарья Савченко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Недавно мы приобрели полтуши поросенка, купили себе мясорубку. Теперь делаем котлетки, фарш. Всякие шашлычки делаем.

Любовь к животным в доме молодых ветеринаров сложно не заметить. Два бездомных пациента: собака и кот по кличке Шкода нашли здесь постоянное пристанище. В хозяйстве надеются, что имея собственное жилье, семья Савченко закрепится, и первое рабочее место станет постоянным.

Наталья Шкалькова, заместитель директора сельхозпредпряития «Могилевский ленок»:

Мы вносим изменения в коллективный договор, в котором будет прописано, что при заключении первого контракта сроком на пять лет в зооветеринарной службе, выплаты от организации – 200 базовых величин. При заключении второго и следующих контрактов – 300 базовых величин. В каждой организации выстраивают свою политику привлечения молодых специалистов. Для медиков, педагогов и работников аграрного комплекса государством установлены доплаты.