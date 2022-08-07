Фото годовой давности. Правдивы ли рассказы об ужасных условиях в общежитии Костюковичей?

Новости Беларуси. Вуз – лишь первая ступенька в будущей большой карьере. Начинается она часто с первого рабочего места по распределению, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Молодой специалист рассказывает свою историю. Суть такова: девушка приехала на отработку в Костюковичи по распределению. Ей предложили жилье в ужасном состоянии. Она отказалась и была вынуждена снимать квартиру, что, естественно, существенно бьет по карману молодого специалиста. Неудивительно, что публикация на эту тему вызвала волну возмущений. Но все ли так однозначно в этой истории, и что государству нужно делать, чтобы быт не погубил любовь к профессии? Расследование нашего корреспондента Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы разобраться в ситуации, мы приехали в Костюковичи, нашли общежитие. И сейчас находимся у двери в комнату, которую так активно обсуждают в социальных сетях.

Юлия Мычка:

Здравствуйте, можно к вам? Мы не ошиблись? Как-то это совсем не похоже на то, что мы видели в интернете. Татьяна Сердюкова, молодой специалист:

Я понимаю, что это не похоже, потому что это фотографии годовой давности. Как это часто бывает в социальных сетях, пост «без лица» оказался правдой лишь наполовину. А автор публикации к комнате на кадрах и вовсе не имеет никакого отношения. Уже год в блоке живет Татьяна Сердюкова из Могилева. Девушка и сама не ожидала, что фотографии, которые она сделала год назад, наделают столько шума. А дело было так: после окончания Могилевского колледжа искусств девушку распределили в Костюковичи. Сначала молодому специалисту предложили общежитие на окраине города.

Татьяна Сердюкова:

Папа и вся семья поддержала, может есть что-то поближе, хотя бы в черте города. Чтобы с ПТУ не ходить по полчаса. И при этом комнату здесь нам показали только после того, как мы попросили.

Сергей Пресняков, главный инженер Костюковичского жилкомхоза:

В кадр попала комната, которая изначально не предлагалась к заселению молодым специалистам. Просто мы ее показали по просьбе родителей девочки, которая приехала к нам на отработку. Мы никогда бы не допустили заселение молодого специалиста в комнату с такими условиями. И обязательно перед заселением сделали бы ремонт. Эта комната досталась нам после нанимателя. Бабушка в возрасте умерла, до этого вела асоциальный образ жизни.

Фотографии, которые теперь гуляют по сети, были сделаны Таней для родителей, чтобы те могли оценить объем работы. К слову, убитые квадратные метры их не напугали. На семейном совете приняли решение – ремонту быть! Ведь у комнаты по этому адресу большой бонус: до работы рукой подать. Новый центр культуры, где Таня работает методистом танцевального жанра, виден из окна.