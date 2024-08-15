Выбраться из зелёных дебрей – где в Беларуси пройти кукурузный лабиринт?

Более двух гектаров приключений и атмосфера кантри. Хочется почувствовать себя настоящими героями? Отправляйтесь на хутор Лизаветин в Дзержинский район, уже восьмой сезон здесь проводят кукурузный лабиринт, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Крылов, руководитель козьей фермы, создатель кукурузного лабиринта:

Спрятаны столики, на столиках печати – десять пикетов таких. Нужно найти каждый этот пикет и на обходном листе поставить печать за этим номером. Анастасия Макеева, корреспондент:

Есть какие-то квест-задания? Дмитрий Крылов:

Иногда наши организаторы придумывают какую-нибудь загадку и на пикетах оставляют подсказки. Анастасия Макеева:

Были какие-то курьезы во время прохождения лабиринтов? Дмитрий Крылов:

Иногда козел выскакивает и начинает развлекать. У нас наш талисман козлик Борька – ростовая фигура.





В 2024 году усложнили маршрут, чтобы выбраться из зеленых дебрей понадобится минимум полчаса, а может, и все полтора. Как известно, дорогу осилит идущий. Берите с собой компанию, один в поле не воин. На адреналине время пролетит незаметно, а яркие эмоции останутся. Идею кукурузного квеста организаторы подсмотрели за рубежом. Сами – хозяева козьей фермы и производят экологически чистые продукты, сыры и йогурты. Чтобы популяризировать ЗОЖ, придумали оригинальный парк развлечений с аппетитным фуд-кортом.

Анастасия Макеева:

Самый вкусный плюс – это попробовать фермерскую продукцию из козьего молока, у вас даже есть мороженое.

Галина Волчанина, менеджер козьей фермы, создатель кукурузного лабиринта:

Я предлагаю вам мороженое – это эксклюзив, его можно попробовать только здесь. Анастасия Макеева:

Отличается от обычного мороженого очень даже, такое нежное. Галина Волчанина:

Козье молоко действительно известно издревле как гипоаллергенное, молоко, которое спасает от заболеваний легких. Всегда лечили на курортах козьим молоком.





После вкусной паузы можно познакомиться с зааненскими козочками. Кстати, это самая молочная порода, на ферме больше тысячи голов. Для гостей хозяева организовали контактный зоопарк. Помимо козочек, есть гуси, утки, овечки и другие деревенские жители, все общительные и дружелюбные.