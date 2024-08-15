Выбраться из зелёных дебрей – где в Беларуси пройти кукурузный лабиринт?
Более двух гектаров приключений и атмосфера кантри. Хочется почувствовать себя настоящими героями? Отправляйтесь на хутор Лизаветин в Дзержинский район, уже восьмой сезон здесь проводят кукурузный лабиринт, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Дмитрий Крылов, руководитель козьей фермы, создатель кукурузного лабиринта:
Спрятаны столики, на столиках печати – десять пикетов таких. Нужно найти каждый этот пикет и на обходном листе поставить печать за этим номером.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Есть какие-то квест-задания?
Дмитрий Крылов:
Иногда наши организаторы придумывают какую-нибудь загадку и на пикетах оставляют подсказки.
Анастасия Макеева:
Были какие-то курьезы во время прохождения лабиринтов?
Дмитрий Крылов:
Иногда козел выскакивает и начинает развлекать. У нас наш талисман козлик Борька – ростовая фигура.
В 2024 году усложнили маршрут, чтобы выбраться из зеленых дебрей понадобится минимум полчаса, а может, и все полтора. Как известно, дорогу осилит идущий. Берите с собой компанию, один в поле не воин. На адреналине время пролетит незаметно, а яркие эмоции останутся. Идею кукурузного квеста организаторы подсмотрели за рубежом. Сами – хозяева козьей фермы и производят экологически чистые продукты, сыры и йогурты. Чтобы популяризировать ЗОЖ, придумали оригинальный парк развлечений с аппетитным фуд-кортом.
Анастасия Макеева:
Самый вкусный плюс – это попробовать фермерскую продукцию из козьего молока, у вас даже есть мороженое.
Галина Волчанина, менеджер козьей фермы, создатель кукурузного лабиринта:
Я предлагаю вам мороженое – это эксклюзив, его можно попробовать только здесь.
Анастасия Макеева:
Отличается от обычного мороженого очень даже, такое нежное.
Галина Волчанина:
Козье молоко действительно известно издревле как гипоаллергенное, молоко, которое спасает от заболеваний легких. Всегда лечили на курортах козьим молоком.
После вкусной паузы можно познакомиться с зааненскими козочками. Кстати, это самая молочная порода, на ферме больше тысячи голов. Для гостей хозяева организовали контактный зоопарк. Помимо козочек, есть гуси, утки, овечки и другие деревенские жители, все общительные и дружелюбные.
Игровые площадки, ранч-фотозоны и беседки у озера – еще одна фишка. Веревочная карусель, батут, соломенные лабиринты для карапузов и родителей. Активный отдых объединяет. По выходным можно пострелять в тире и прокатиться с экскурсией на паровозике.
Подробнее в видео.