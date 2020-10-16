«Ввела SMS, не зачислились деньги, а списались». Как не стать жертвой мошенников в интернете

В интернете вновь активизировались мошенники. За 9 месяцев 2020 года количество хищений с использованием компьютерной техники увеличилось более чем в 2 раза. Нередко злоумышленники совершают свои преступления с помощью реального телефонного звонка.

Но основная преступная схема связана с фишинговой рассылкой. Например, вы разместили объявление на сайте, потенциальный покупатель откликнулся быстро. Так было и у нашей героини Екатерины. Она дала объявление о продаже часов. Мошенник медлить не стал.

Екатерина Дацук:

Прошло 10-15 минут, мне сразу же написал некий молодой человек в мессенджере, продаю ли я еще свои часы. Конечно же, я обрадовалась такой скорой продаже. Я написала: «Да, конечно, продаю». Он задавал некоторые вопросы: сколько я ими пользовалась, есть ли там какие-то повреждения, царапины. Мы обсуждали детали, что он не из Минска, а из Столина. И я хотела бы оформить доставку.

А дальше – схема стандартная: перейдите по ссылке и введите данные карты. В моменте эйфории и радости от такой скорой продажи многие забывают про бдительность и не замечают, что ведутся на уловки мошенников. Екатерина Дацук:

Я все данные ввела, после этого необходимо было ввести SMS, которое придет на телефон. Конечно же, я его ввела и тем самым у меня не зачислились деньги, а наоборот, списались. На этой поддельной странице даже был консультант, который на все вопросы мог дать ответ. Я написала консультанту уже на сайте, что у меня списались деньги. Они написали, что бывает такое, когда банки замораживают определенную сумму, а потом она возвращается.

Консультант предложил Екатерине еще раз ввести данные своей карты и сообщил, что тогда ей вернутся обе суммы: то, что списали и то, что должны за часы. Екатерина Дацук:

Хорошо, я попробовала еще раз данный маневр, у меня еще списалась сумма со своей же карты. Я написала, что у меня еще списали деньги, а они написали, что моя карта идет на списание, то есть пополнять ее невозможно.

Сумму списали немаленькую: почти 2 тысячи белорусских рублей. Для молодой мамы в декрете это приличные деньги. При переходе на сайт, где нужно ввести данные карты, обращайте внимание на адресную строку. Она может незначительно отличаться, а дизайн будет очень похож на настоящий. Также не забывайте о базовых мерах безопасности в интернете. Советы простые, но пользуются ими почему-то не все.

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий:

Как не стать жертвой? Не передавать реквизиты банковских платежных карт, не передавать реквизиты доступа к интернет-банкингу. Не передавать через социальные сети, иными способами свои реквизиты. И не переходить по ссылкам, которые передают неизвестные посторонние лица. Эти ссылки могут быть как в открытом виде, так и в виде QR-кодов.

Пусть небольшая, но возможность вернуть украденные деньги есть. Важно оперативно сообщить об этом в банк и правоохранительные органы. Далее – будет проведено расследование. Владимир Зайцев:

Проблема заключается в том, что злоумышленников достаточно большое количество, совершают они чаще всего эти преступления с территории сопредельных государств. Что значительно усложняет работу по их установлению и осложняется тем, что их достаточно много.