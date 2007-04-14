Второе по величине озеро в Беларуси мельчает. Экологи бьют тревогу

Мелиорация болота Северо-Западной части второго по величине озера в Беларуси, Освейское, привела к снижению уровня воды в водоёме.

Из проводимых в течение 30 лет торфоразработок большой прибыли получить не удалось, однако проблем у региона только прибавилось. Инженерные сооружения дамбы, препятствующие оттоку воды из озера, пришли в негодность. Более чем вековой шлюз Дягтерёвского канала тоже требует реконструкции. Выделенных средств из фонда дикой природы и Министерства лесного хозяйства не хватает.

Вторая проблема - это зарастание береговой линии. Весной рыбе негде нереститься. В Заказнике республиканского назначения "Овсейский" говорят, что в планах управления - предусмотреть очитку берегов. Это может быть механическая очистка драглайном.

Освейский регион является ключевой орнитологической территорией. Здесь гнездится около 170 видов птиц, 36 из которых занесены в "Красную" книгу Республики Беларусь. Их численность учёным пока удаётся контролировать, а вот растения "краснокнижники" стали исчезать. Тогда экологи разработали оригинальный путь спасения флоры заказника: самый большой в Беларуси остров находится на Освейском озере. Когда-то здесь даже была целая деревня. Сегодня на малой земле произрастает около 12 видов растений, занесённых в "Красную" книгу, однако их постепенно стали вытеснять сорняки. Экологи пошли на небольшую хитрость - доставили на остров стадо лошадей. Это благородное животное уничтожает сорняки, тем самым давая жизнь редким растениям.

Рано или поздно Освейское озеро полностью высохнет. Об этом со 100-процентной уверенностью говорят учёные. Вот только сроки гибели водоёма определяет сам человек. Будет это через 10 тысяч лет или уже в следующем веке.