«Всё можно найти по доступности, по кошельку». В Гродно заработал школьный базар

Новости Беларуси. Сезон подготовки к первому звонку открыт. В Гродно гостей встречает специализированная ярмарка «Здравствуй, школа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она поменяла место прописки – в прошлые годы школьный базар размещался на центральной площади Советской. В 2020 году он открылся на парковке крупного торгового центра – удобно и покупателям, и нет загромождения в историческом центре.

Неизменным остаётся одно – широкий ассортимент школьных принадлежностей: от ручек и тетрадей до контурных карт, портфелей и рюкзаков.

Здесь же примерочные, чтобы подобрать ребёнку школьную форму, спортивный костюм и обувь. Всего около 30 торговых точек. Товары как от белорусских, так и от зарубежных производителей.

Оксана Урбанович, жительница Гродно: У меня первоклассница, такой очень волнительный момент. Мы вообще в первый раз в первый класс. Вышли собрать что-то к 1 классу, ищем, пока присматриваем. Здесь, конечно, есть всё. То есть приехал в один момент и можно пройти, выбрать практически всё. По размеру пока у нас проблем не возникло.

Ольга Дятел, жительница Гродно:

Всё можно найти по доступности, по кошельку, выбрать кому что нужно. В принципе, мы находим быстро. Что наметили, то купили.

Для покупателей на ярмарке есть списки с перечнем необходимых школьных принадлежностей для учеников разных классов. Обещают акции и скидки, особенно для многодетных семей.