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Вступительная кампания-2013 в Беларуси приготовила для абитуриентов ряд нововведений

20 марта 2013 05:52
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Новости Беларуси. Вступительная кампания-2013 приготовила для абитуриентов ряд нововведений. Так, во многих вузах появятся новые специальности. Только в БГУ их будет больше 10. Среди них – информационные и нанотехнологии, ядерная физика, космоаэрокартография. Кроме того, сроки обучения по ряду специальностей сократятся до четырех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правила приема останутся такими же, как в 2012 году, только повысился нижний проходной балл. Раньше необходимо было набрать не менее 7, сейчас – от 10 до 20 баллов, в зависимости от предмета.

# общество # Образование # Вступительная кампания

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