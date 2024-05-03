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Всебелорусский диктант «Я расскажу о Победе» прошёл в школах и лицеях страны

03 мая 2024 16:55
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«Я расскажу о Победе» – такой заголовок диктанта, который написали 3 мая учащиеся белорусских школ и лицеев. Тысячи ребят по всей стране поддержали патриотический проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусский диктант «Я расскажу о Победе» прошёл в школах и лицеях страны-1

Это их небольшой, но очень важный вклад в сохранение памяти. Проникновенные строки, воспроизведенные на бумаге, заставляют задуматься о ценности мира и свободе, а также о людях, благодаря которым у нас есть возможность жить. Только в одной гродненской школе участие в диктанте приняли более 2 тысяч детей. Среди них и первоклассники. Им предложили небольшой отрывок из текста.

Всебелорусский диктант «Я расскажу о Победе» прошёл в школах и лицеях страны-4

Виктория Михайловская, учащаяся средней школы № 42 Гродно:
Это очень важный для нас праздник, также для нашей страны, потому что Победа – это то, без чего бы мы сейчас не жили. Диктант был очень хорошим, достаточно легким. Я думаю, я написала хорошо.

Всебелорусский диктант «Я расскажу о Победе» прошёл в школах и лицеях страны-7

Анна Огурцова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 42 Гродно:
Диктант, конечно же, проверяется, потому что у детей есть желание понять, насколько качественно они его написали. Но большая цель, конечно, не проверить орфографию детей, пунктуацию, какие-то моменты, именно связанные с учебной деятельностью, а для того, чтобы дети осознанно написали, плюс ко всему получили какую-то, возможно, дополнительную информацию, особенно маленькие дети, 3-й, 4-й класс, которые еще в полной мере не изучают историю Республики Беларусь, получили эту информацию хотя бы в таком масштабе.

Всебелорусский диктант «Я расскажу о Победе» прошёл в школах и лицеях страны-10

Диктант о Победе стал частью масштабного Всебелорусского патриотического проекта «Память поколений во имя будущего». Его организаторы – Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения.

# Школы в Беларуси # общество

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