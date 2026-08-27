«Все равно делать придется» – Лукашенко озвучил требования для капитала

Во Дворце Независимости состоялся принципиальный и предметный разговор, где в центре внимания вновь оказался северный регион Беларуси. Тема модернизации сельхозпроизводства на примере Витебской области была одной из ключевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко предупредил об ответственности за продажу предприятий. Переработка АПК – это самая успешная ниша и на внутреннем рынке, и в экспорте. А наращивать объемы можно лишь за счет сырья, а значит, новых зон для его производства. Хочешь снимать сливки – произведи молоко. Вот она, золотая формула справедливого бизнеса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ребята, я же вам это говорю. Смотрю на вас, вы лучше меня это понимаете, но почему-то не предлагаете, в таком контексте не вносите предложение. Это как расценивать: как коррупцию, или непрофессионализм ваш, или безответственность? Этот указ Президента ориентирован на отдельный район Витебской области, но сама философия работы касается всех. Есть примеры, когда и государственные флагманы тянут за собой целые регионы. Александр Лукашенко:

Например, «Мозырьсоль», Дворник – молодец, он не может отойти от земли, и слава богу. Активно работает в том же направлении в Ельском районе. Такое я ему поручение полгода тому назад давал, и он смотрит на это. Поэтому не только частные компании, но и государственные будут к этому привлечены.

Новые инвесторы могут разглядеть возможности там, где местные начальники видели лишь проблемы. Глава государства также внимательно посмотрел на списки преференций и обязанностей инвесторов. Бюрократическую волокиту убрать. – Земельные участки для строительства объектов недвижимости предоставляются без проведения аукциона, без внесения платы за право аренды, без возмещения потерь и так далее. А у нас что, эти вопросы не отрегулированы?

– Товарищ Президент, но у нас существовала такая практика, когда мы строим объекты, в сельском хозяйстве в том числе, определялись условия размещения данного объекта.

– Но если это связано с бюрократизмом каким-то, надо такие решения принимать. А если это связано с выделением земель сельхозназначения и лесных угодий, что входит исключительно в компетенцию Президента, даже не пытайтесь, Дмитрий Николаевич, подсовывать эти документы. Это святое. Я вижу, что творится на территории.