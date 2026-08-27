«Продавать как свои»: Лукашенко предупредил об ответственности за продажу предприятий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Как инвестор, «Савушкин продукт», хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говоря, продать подороже. Это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь – не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главный – чтобы эти предприятия развивались. Все равно придется вкладываться в Витебскую область или в какие-то, в том числе другие, области.

И не потому, что у нас диктатура, а потому, что железобетонно с них будет спрос. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать: модернизация производства важна и для погашения ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, не простые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это – бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего ты получишь определенную отдачу. Но, не дай бог, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.