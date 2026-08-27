«Продавать как свои»: Лукашенко предупредил об ответственности за продажу предприятий

Раздавать государственные земли за бесценок никто не позволит. Руководителям крупных компаний предстоит вкладываться в развитие районов, где находятся их новые активы. На это обратил внимание Александр Лукашенко в ходе совещания по отдельным вопросам социально‑экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – модернизация сельского хозяйства Витебской области. Как отметил глава государства, в начале 2026 года для региона утвердили четкий антикризисный план: от точечного финансирования до серьезных кадровых перестановок. Важной частью стратегии стала передача отстающих хозяйств сильным собственникам, у которых есть эффективный менеджмент и ресурсы.
Так, Оршанский мясокомбинат перешел под контроль агрокомбината «Дзержинский». Ряд сельхозорганизаций закреплен за холдингом «Савушкин продукт». Кроме того, заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для его дальнейшего ускоренного развития. Позиция Президента – передавать отстающие предприятия готовы только под реальные бизнес‑планы и гарантированные инвестиции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить губернатора и премьер-министра: головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Как инвестор, «Савушкин продукт», хотят получить подешевле. Но вы должны, откровенно говоря, продать подороже. Это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь – не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главный – чтобы эти предприятия развивались. Все равно придется вкладываться в Витебскую область или в какие-то, в том числе другие, области.
И не потому, что у нас диктатура, а потому, что железобетонно с них будет спрос. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать: модернизация производства важна и для погашения ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, не простые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это – бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего ты получишь определенную отдачу. Но, не дай бог, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
Впрочем, успешные примеры такого антикризисного управления в Беларуси уже есть. Например, «Мозырьсоль». Компания направила значительные ресурсы в Ельский район, создала там собственный аграрный филиал и фактически реанимировала местное сельхозпроизводство.