Изнанка красивых заграничных дипломов и скрытая битва за умы молодежи. Почему западные фонды не занимаются благотворительностью, а вкладывают миллионы во взращивание чужого влияния? Как яркие европейские программы превращаются в ловушку зависимости? Почему белорусская молодежь выбирает отечественные вузы и работу на свою экономику? И почему реальное будущее создается в Беларуси, а не в заграничных кабинетах?

Роман Протасевич:

Утренний Минск встретит 1 сентября веселым шумом у входов в университетские корпуса, запахом свежей краски в аудиториях и легкой растерянностью первокурсников с новенькими студенческими билетами в руках.

Вступительная кампания 2026 года показала один из лучших результатов за пятилетку. План набора закрыт на все 100 %. Почти 50 тысяч ребят зачислены в вузы, а 33 тысячи из них заняли бюджетные места.

Высокие проходные баллы и заполненные лекционные залы подтверждают сохранение устойчивого спроса на высшее образование внутри страны. Разворачивая материальную базу от профессорских ставок до лабораторных комплексов, государство открыто заявляет о расчете на прямую отдачу в виде работы выпускников на национальную экономику.