Зачем Европа тратит миллионы на чужих студентов – рассказываем об изнанке заграничных дипломов
Изнанка красивых заграничных дипломов и скрытая битва за умы молодежи. Почему западные фонды не занимаются благотворительностью, а вкладывают миллионы во взращивание чужого влияния? Как яркие европейские программы превращаются в ловушку зависимости? Почему белорусская молодежь выбирает отечественные вузы и работу на свою экономику? И почему реальное будущее создается в Беларуси, а не в заграничных кабинетах?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Утренний Минск встретит 1 сентября веселым шумом у входов в университетские корпуса, запахом свежей краски в аудиториях и легкой растерянностью первокурсников с новенькими студенческими билетами в руках.
Вступительная кампания 2026 года показала один из лучших результатов за пятилетку. План набора закрыт на все 100 %. Почти 50 тысяч ребят зачислены в вузы, а 33 тысячи из них заняли бюджетные места.
Высокие проходные баллы и заполненные лекционные залы подтверждают сохранение устойчивого спроса на высшее образование внутри страны. Разворачивая материальную базу от профессорских ставок до лабораторных комплексов, государство открыто заявляет о расчете на прямую отдачу в виде работы выпускников на национальную экономику.
Роман Протасевич:
В основе этой кадровой политики заложены два базовых управленческих приоритета. Первый – финансовая окупаемость. Бюджетные инвестиции в подготовку кадров должны возвращаться в ключевых отраслях на базовых предприятиях.
Второй – это кадровая устойчивость. Удержание специалистов внутри страны нивелирует дефицит квалифицированных рук и блокирует отток подготовленного резерва на внешние рынки. В таком подходе отсутствует популизм.
Это строгий экономический расчет. Впереди у 50 тысяч зачисленных студентов несколько лет подготовки, за которыми неизбежно последует главный этап – выход на производство и проверка взаимных обязательств на прочность. Однако за оптимистичной статистикой набора и строгой сметой бюджетных расходов просматривается второй, куда более сложный контур.
Удержание молодого специалиста внутри страны – это вопрос не только закрытых ставок на предприятиях, но и прямого контроля над тем, чье влияние формирует мировоззрение будущего кадра. Любая попытка молодого человека вынести свое образование за пределы национальной юрисдикции мгновенно переводит дискуссию из плоскости экономики в плоскость национальной безопасности. На государственном уровне эту дилемму сформулировали предельно жестко.
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