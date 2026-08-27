Инвестиции в белорусскую экономику увеличились на 19%

Попытки извне манипулировать и вмешиваться в дела Беларуси касаются не только информационного поля. Объектом таких нечистых на руку действий не раз становилась и белорусская экономика. Но, как говорится, что не убивает делает нас сильнее. И вот наглядный пример. Несмотря на санкционное давление и попытки изоляции, иностранные инвесторы в первом полугодии 2026 года вложили в реальный сектор белорусской экономики 5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на 800 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года, рост составил 19 %. Из этой впечатляющей суммы 3,8 миллиарда – это прямые иностранные инвестиции, то есть более 75 % от всех поступивших вложений. И это реальные деньги, которые идут на производство и вклад в развитие промышленности, а еще это результат системной работы по корректировке законодательства, расширению механизмов господдержки и совершенствованию режимов преференций.

Но самый яркий показатель – это чистый приток прямых иностранных инвестиций. В первом квартале нынешнего года он достиг 2,2 миллиарда долларов. И это 10-летний максимум. Теперь о партнерах. Основными странами-инвесторами являются: Россия – более 26 % от общего объема, страны Евросоюза – около 26 %, и Объединенные Арабские Эмираты – 17,2 %.

Такая география в очередной раз подтверждает многовекторность нашей экономической политики. Особого внимания заслуживает сотрудничество с Китаем. Активный инвестиционный портфель включает около 80 проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов. Только за последние 4 месяца стороны инициировали более 20 новых проектов на 3 млрд долларов.

В индустриальном парке «Великий камень» сегодня работают 173 компании-резиденты, из которых 67 с китайским капиталом. Общий портфель заявленных инвестиций превышает 1,5 млрд долларов. И тут важно помнить, что это не только вопрос развития предприятий, но еще и новые рабочие места.

Западные политики хотели сделать нашу экономику обездвиженной, но цифры говорят об обратном. Несмотря на санкции, запрет на приобретение отдельных видов белорусской продукции, наша страна интересна для партнеров. Интересна своей стабильностью в принятии решений, предсказуемостью и последовательной политикой. Капитал, как известно, не терпит неопределенности. И то, что инвесторы из разных частей света продолжают вкладывать в белорусскую экономику сумму с 9 нулями – лучшее доказательство того, что Беларусь остается надежным партнером и привлекательной площадкой для инвестиций.