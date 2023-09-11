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Все показатели в норме. Вода в Минске полностью пригодна для употребления

11 сентября 2023 11:29
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Новости Беларуси. В санэпидемслужбе Минска сообщили о результатах проверки воды после аварии в системе питьевого снабжения города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Все показатели в норме. Вода в Минске полностью пригодна для употребления-1

ЧП, произошедшее в середине минувшей недели, затронуло жителей трех районов: Партизанского, Советского и Первомайского. Согласно заключению специалистов, по состоянию на утро 11 сентября все показатели микробиологической безопасности в норме.

В службе уточнили, что пробы были отобраны на сооружениях и в сетях водопровода, а также в социальных объектах и жилфонде. После ЧП специалисты «Минскводоканала» выполнили промывку сетей в зоне влияния аварии. На сегодня вода полностью пригодна для употребления.

# Водоснабжение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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