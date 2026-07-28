Госавтоинспекция Беларуси фиксирует всплеск аварийности

На дорожную ситуацию влияет и жара: перепады давления и осадки снижают внимание водителей. Только за прошлую пятницу, 24 июля, и выходные зарегистрировано 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и 46 травмированы.

Госавтоинспекция фиксирует всплеск аварийности. Основные причины – выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушения правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям. Под особый контроль взяты водители маршрутных микроавтобусов и мотоциклисты. Ко всем нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В интенсивном транспортном и пешеходном потоке будьте внимательны и осторожны. Безоговорочно соблюдайте правила и проявляйте взаимное уважение друг к другу.

ГАИ напоминает: в жаркую погоду нужно контролировать самочувствие, пить воду, при недомогании – остановиться и отдохнуть. Людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок.