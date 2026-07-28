В Минске 11-летняя девочка стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты действовали по многоступенчатой схеме. Сначала позвонили, представились сотрудниками домофонной службы и под предлогом «замены оборудования» выманили код из СМС. Затем с ребенком связался лжеправоохранитель: он запугал школьницу, заявив, что она «общалась с преступниками» и что к семье якобы придут с обыском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Качан, начальник ОУР УВД администрации Советского района Минска: Чтобы выяснить, не замешаны ли родители в пособничестве, под влиянием страха и угроз школьницу убедили смягчить наказание. Для этого ей пришлось выполнить ряд инструкций: собрать все семейные сбережения – 24 тысячи рублей в эквиваленте, спрятать деньги в пакет и оставить в условленном месте за гаражным кооперативом. Девочка, находясь под сильным психологическим давлением, выполнила все указания. Позже звонившие велели ей вернуться за деньгами, но когда школьница пришла на место, пакета уже не было. Оперативники задержали курьера, забиравшего деньги. Им оказался 31-летний минчанин. Установлено, что мужчина сам ранее стал жертвой обмана.

Позвонили, сказали, что будет замена планового счетчика, и попросили сообщить код.

Дмитрий Качан:

Он поверил в историю замены электросчетчиков, взял кредит на 65 тысяч рублей и передал средства аферистам. После этого, следуя указаниям кураторов, он забрал деньги у обманутой девочки и передал их следующему посреднику.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все участники схемы. Правоохранители напоминают: дети не должны знать, где хранятся семейные накопления, а любые финансовые вопросы могут решать только взрослые.