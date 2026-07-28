В храмах Беларуси и России прозвучит колокольный звон в честь 1038-летия Крещения Руси

Сегодня, 28 июля, в полдень храмы и монастыри Беларуси и России включат единый благовест – в честь 1038-летия Крещения Руси. Традиция общего звона появилась в 2012-м и стала ежегодной, подчеркивая духовное единство братских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник приурочен ко дню памяти князя Владимира – крестителя Руси. Крещение относят к 988 году, когда христианство стало государственной религией и определило дальнейший культурный и политический путь. Сегодня в храмах Беларуси пройдут торжественные богослужения, а после литургии – праздничный молебен. В России также запланированы крестные ходы, лекции и просветительские мероприятия. Каждый год они объединяют тысячи верующих.