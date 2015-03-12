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Все нотариальные конторы Минска 13 марта проведут бесплатные консультации

12 марта 2015 18:05
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Новости Беларуси. Как оформить права на наследство и грамотно составить доверенность? Все нотариальные конторы Минска 13 марта проведут бесплатные консультации.

В течение рабочего дня можно будет получить устные консультации по вопросам совершения любых нотариальных действий.

Акция приурочена ко Дню Конституции Республики Беларусь, который ежегодно отмечается 15 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Курленя, нотариус минского городского нотариального округа:
В обычный день в нотариальной конторе можно получить консультацию на платной основе. В дни акции нотариусы дают консультации совершенно бесплатно. В этот день можно узнать, как оформить наследственные права, какие документы необходимы для заключения брачного договора, какие документы необходимы для заключения договора ренты либо договора дарения квартиры, как составить завещание.

# общество # Консультация юриста # Елена Курленя

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