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«Все 14 дней была активная борьба». На полигоне Брестский торжественно закрыли три конкурса АрМИ-2021

05 сентября 2021 12:33
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Новости Беларуси. Церемония закрытия трех конкурсов седьмых Армейских международных игр прошла на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все 14 дней была активная борьба». На полигоне Брестский торжественно закрыли три конкурса АрМИ-2021-1

В течение двух недель представители армейских коллективов 17 стран мира принимали участие в состязаниях. По результатам всех этапов конкурса «Снайперский рубеж» первое место заняла команда белорусских военных, второе – России, а третье – Китайской Народной Республики.

«Все 14 дней была активная борьба». На полигоне Брестский торжественно закрыли три конкурса АрМИ-2021-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил (Беларусь):
Принимая участие в конкурсе, всегда стремятся быть лучшими, показывать самые высокие результаты. Нашим ребятам это удалось. В Республике Беларусь, на родной земле, заняли первые места, доказав, что обладают высоким уровнем подготовки, умеют качественно использовать штатное вооружение, технику.

«Все 14 дней была активная борьба». На полигоне Брестский торжественно закрыли три конкурса АрМИ-2021-7

Александр Матовников, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками (Россия):
Все участники практически получили новые знания, новые умения. Потому что «Снайперский рубеж» у нас проводился впервые, дивизион винтовок с продольно-скользящим затвором – это первый раз, и уровень повышается. Соответственно, те упражнения, которые были в положении прописаны белорусской стороной, они очень интересные. Все 14 дней была активная борьба.

«Все 14 дней была активная борьба». На полигоне Брестский торжественно закрыли три конкурса АрМИ-2021-10

«Армейские международные игры – 2020-2021» прошли на территории 11 государств. Участие в конкурсах приняли более 5 000 военнослужащих из 42 стран.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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