«Все 14 дней была активная борьба». На полигоне Брестский торжественно закрыли три конкурса АрМИ-2021

Новости Беларуси. Церемония закрытия трех конкурсов седьмых Армейских международных игр прошла на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель представители армейских коллективов 17 стран мира принимали участие в состязаниях. По результатам всех этапов конкурса «Снайперский рубеж» первое место заняла команда белорусских военных, второе – России, а третье – Китайской Народной Республики.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил (Беларусь):

Принимая участие в конкурсе, всегда стремятся быть лучшими, показывать самые высокие результаты. Нашим ребятам это удалось. В Республике Беларусь, на родной земле, заняли первые места, доказав, что обладают высоким уровнем подготовки, умеют качественно использовать штатное вооружение, технику.

Александр Матовников, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками (Россия):

Все участники практически получили новые знания, новые умения. Потому что «Снайперский рубеж» у нас проводился впервые, дивизион винтовок с продольно-скользящим затвором – это первый раз, и уровень повышается. Соответственно, те упражнения, которые были в положении прописаны белорусской стороной, они очень интересные. Все 14 дней была активная борьба.