Впервые этим летом прибавку к зарплате получат работники столичных детских садов

Такое решение приняли депутаты Мингорсовета. Сегодня средняя зарплата нянь не превышает 300 тысяч.

Энергичная, обаятельная и заботливая. Белорусская няня Людмила ни чуть не уступает брендовой Анастасии Заворотнюк. Разве что по величине гонорара. Зарплата Людмилы невысокая. Работает же не покладая рук. Чего только не сделаешь, чтобы цветы жизни максимально раскрылись.

Получать больше помощники воспитателей станут уже в этом месяце. Доплата к окладу – 1,5 базовые величины. Повысится и зарплата воспитателей. В среднем, на 3 базовые.

Зарплата помощников воспитателей самая низкая в нашем педагогическом обществе. Поэтому мы обратили на это внимание и начали пока с 1,5 базовых величин. Это 20% надбавки к зарплате. Это важный шаг. На это дополнительно потребуется еще 6 миллиардов рублей из городской казны.

Сегодня в столице сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны летом увеличилась наполняемость групп в детских садах, с другой - сократился отпуск у воспитателей и нянь. А в результате - текучесть кадров. Сейчас в Минске около 500 рабочих мест помощников воспитателя вакантны.

Ежемесячная доплата увеличит зарплату помощников воспитателей в среднем на 20%. По мнению городских властей, это поможет уменьшить текучесть кадров, а значит, подарит детям еще больше внимания и заботы. Ведь сотрудники детского сада для этих малышей, хоть и вторые, но мамы.

