Возможность заморозки яйцеклеток онкобольных женщин: поправки в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях обсудят в Минске

Новости Беларуси. 4 сентября в Совете Республики сенаторы обсудят поправки в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о том, чтобы предоставить возможность замораживать яйцеклетки онкобольным женщинам.

Если законопроект будет принят, то прибегнуть к процедуре смогут и те, у кого есть семейная предрасположенность к онкологическим патологиям. Кроме того, устанавливается контроль за использованием донорских клеток, полученных из-за рубежа.

Основная цель законопроекта – усовершенствовать работу медучреждений, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями.