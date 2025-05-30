Военнослужащие бригады спецназначения в Марьиной Горке проходят психологическую полосу препятствий

Звуки взрывов и выстрелов, открытый огонь, дымовые завесы. В Марьиной Горке на учебном полигоне обстановка максимально приближена к боевым действиям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни здесь новобранцы весеннего призыва проходят психологическую полосу препятствий. Пройти на полукилометровой трассе более десятка различных преград, имитирующих то, с чем может столкнуться солдат на поле боя, – одно из первых серьезных испытаний для будущих спецназовцев. Войсковые психологи внимательно следят за состоянием бойцов и помогают командирам безопасно организовать занятия. В случае необходимости применяют восстанавливающие методики.

Военнослужащий сил специальных операций:

Все интересно, потому что получаешь эмоции. Атмосфера такая: выстрелы на фоне, разбросаны где-то различные предметы, которые напоминают поле боя, также то, что работаем в команде. Я считаю, что это должен пройти каждый боец. Это упражнение будет очень интересным и познавательным для дальнейшей службы.

Испытания проходят в составе группы. По всему пути на молодых бойцов оказывается постоянное психологическое воздействие – вокруг слышна стрельба, горят покрышки, раздаются крики раненых из колонок. Это помогает укрепить моральную выдержку и закалку. Для бойцов спецназа – обязательные качества.