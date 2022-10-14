Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

Военно-политическая напряженность в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси?

Утро начинается не с кофе, а с обвинений Минска и Москвы.

Я не уверен, что господин Дуда, просыпаясь с утра, начинает с угроз Республике Беларусь.

Лукашенко должен прекратить причастность Беларуси к этому конфликту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси.