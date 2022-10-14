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Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ

14 октября 2022 12:51
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Надежда Сасс, СТВ:  
Военно-политическая напряженность в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси?  

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Утро начинается не с кофе, а с обвинений Минска и Москвы.

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Я не уверен, что господин Дуда, просыпаясь с утра, начинает с угроз Республике Беларусь.

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Лукашенко должен прекратить причастность Беларуси к этому конфликту.

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси.

Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Это, конечно, очень опасно.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
У них уже есть сценарий, где НАТО проиграло.

«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 16 октября, в 21:00.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Алексей Авдонин # Фотофакт

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