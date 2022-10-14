Военно-политическая напряжённость в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Военно-политическая напряженность в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси?
Надежда Сасс, СТВ:
Военно-политическая напряженность в Европе возрастает. Какие вызовы для Беларуси?
Утро начинается не с кофе, а с обвинений Минска и Москвы.
Я не уверен, что господин Дуда, просыпаясь с утра, начинает с угроз Республике Беларусь.
Лукашенко должен прекратить причастность Беларуси к этому конфликту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог, кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси.
Это, конечно, очень опасно.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
У них уже есть сценарий, где НАТО проиграло.
«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 16 октября, в 21:00.