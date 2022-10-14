Почему осенью люди чаще употребляют алкоголь? Отвечает врач

С наступлением осени у большинства людей появляется чувство уныния и подавленности. У кого-то оно проходит быстро, у других же может перерасти в депрессию. К сожалению, именно в осенний период частота употребления алкогольных напитков значительно увеличивается.

Константин Рыбчинский, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»: Когда ухудшается погода, когда дождь, слякоть, люди склонны к частому употреблению алкоголя. Если мы возьмем лето, то летом люди алкоголь употребляют меньше, а осенью и зимой чаще. С чем это связано? Это связано с тем, что у многих людей в этот период обостряются определенные состояния, снижается количество витамина Д, серотонина. Многие люди подвержены постоянному стрессу, депрессиям, которые возникают на фоне бытовых проблем, проблем на работе, в семье. Они делают ошибку: выпивают алкоголь. Но они пьют не 1-2 рюмки, они выпивают по бутылке. Заходят в запой. Вот это опасно.

Лечить состояние стресса или депрессию спиртным – это самый страшный метод, при котором зависимость развивается в два раза быстрее. Действие напитка рано или поздно заканчивается, а вот чувство безысходности только увеличивается, что приводит все к большим и большим дозам.

Константин Рыбчинский: Когда человек употребляет алкоголь, чтобы заглушить боль или тревогу, депрессию, страх, он привыкает к тому, что первое время алкоголь снимает тревогу и страх, но потом по нарастающей он пьет больше алкоголя, ему становится все хуже. Если он пьет второй день, третий день, то тревога, страх, депрессия наоборот усугубляется. Человек получается в замкнутом круге, чтобы разорвать этот замкнутый круг, лучше алкоголь или не пить вовсе и идти сразу к врачу-психотерапевту, наркологу. Если алкоголь пробовать, то лучше пить не из горя.

Но не только стресс может стать причиной пагубной зависимости. Это правило имеет и обратный эффект, когда сам алкоголь, изменяя химический состав мозга, провоцирует появление депрессии. Важно понять, что это не выход, и предотвратить заболевание в самом начале.

Константин Рыбчинский:

Не нужно бояться заявить об этой проблеме, чем раньше вы об этом скажете, тем быстрее мы вам окажем помощь. Данная проблема не разовьется в заболевание. Когда вы придете к врачу-психотерапевту, конечно, он вас выслушает. Если вы захотите, вы получите помощь в полном объеме. То есть вы можете получить как консультационную помощь, так и остаться на длительную психотерапию. Все, что будет происходить в кабинете психотерапевта, останется в кабинете психотерапевта. Поэтому не бойтесь, приходите. По поводу нарколога то же самое. Как частные, так и государственные медицинские структуры оказывают помощь анонимно. По желанию самого пациента. Чем раньше придете, тем раньше получите консультацию. Получите помощь в полном объеме по протоколу Министерства Беларуси.