Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Капремонт не по расписанию.
Подрядчик не способен был, чтобы освоить такой объем. 24 подъезда – это серьезная штука.
Сюрпризы большой реновации.
И ничего!
Как жители столичной девятиэтажки через объектив телекамеры требовали у чиновников устранить недочеты.
У нас до сих пор нет отопления.
Трубы стоят не просто криво и соединены вкось, они соединены скотчем.
В квартирах, такое чувство, что пустил варваров. Если они приходят что-то делать, оставляют дыры, мусор не убирают за собой. От них больше вреда.
И что на это отвечают коммунальщики?
Не хватает квалифицированных специалистов.
Данные вопросы будут устранены. И больше таких вопросов не будет.
Бытовые катаклизмы или халтура строителей? Все оттенки капремонта. «Решение есть!» сразу после выпуска новостей на СТВ.