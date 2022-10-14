Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Подрядчик не способен был, чтобы освоить такой объем. 24 подъезда – это серьезная штука.

Как жители столичной девятиэтажки через объектив телекамеры требовали у чиновников устранить недочеты.

У нас до сих пор нет отопления.

Трубы стоят не просто криво и соединены вкось, они соединены скотчем.

В квартирах, такое чувство, что пустил варваров. Если они приходят что-то делать, оставляют дыры, мусор не убирают за собой. От них больше вреда.

И что на это отвечают коммунальщики?