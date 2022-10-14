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Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?

14 октября 2022 11:53
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-1

Капремонт не по расписанию.  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-4

Подрядчик не способен был, чтобы освоить такой объем. 24 подъезда – это серьезная штука.  

Сюрпризы большой реновации.

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-7

И ничего!  

Как жители столичной девятиэтажки через объектив телекамеры требовали у чиновников устранить недочеты.  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-10

У нас до сих пор нет отопления.  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-13

Трубы стоят не просто криво и соединены вкось, они соединены скотчем.  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-16

В квартирах, такое чувство, что пустил варваров. Если они приходят что-то делать, оставляют дыры, мусор не убирают за собой. От них больше вреда.  

И что на это отвечают коммунальщики?  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-19

Не хватает квалифицированных специалистов.  

Отопления нет, трубы соединены скотчем. О каких проблемах устали молчать жители минской многоэтажки?-22

Данные вопросы будут устранены. И больше таких вопросов не будет.  

Бытовые катаклизмы или халтура строителей? Все оттенки капремонта.  «Решение есть!» сразу после выпуска новостей на СТВ.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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