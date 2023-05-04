«Выбираем студотряд»: более 19 тысяч ребят подали заявки на трудоустройство

Новости Беларуси. Белорусская молодежь сохраняет традиции студотрядовского движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У желающих провести летнее время с пользой сегодня, 4 мая, была возможность узнать больше о трудоустройстве, выбрать близкое по духу направление и пообщаться с бойцами студотрядов прошлых лет. Арина Верховская продолжит.

В 2023 году студотрядовскому движению Беларуси – 60 лет. Первый отряд в Уральскую область отправился в далеком 1963 году, он состоял из более чем 2 тысяч студентов со всей республики. Движение быстро набирало популярность. Не теряет актуальности и сегодня. Более 19 тысяч ребят уже подали заявки на трудоустройство. Среди них и Елизавета – студентка университета культуры и искусств. О такой летней практике узнала из социальных сетей. Для себя девушка выбрала педагогический профиль.

Елизавета Афоничкина, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Я учусь на дирижера академического хора. Исходя из выбранной мной профессии, то есть уже закончен колледж, у меня есть диплом. И мне очень нравится работать с детьми, в принципе, коммуникация с ними. Поэтому это отличный вариант для меня. Определиться с направлением новичкам помогают. В рамках промопроекта «Выбираем студотряд» ребятам в интерактивной форме, с квестами и танцами презентовали семь направлений для трудоустройства. Здесь же студенты могли заполнить анкеты и в будущем гарантированно получить работу в составе студенческих отрядов.

Арина Верховская, корреспондент:

Сегодня молодые идут трудиться на предприятия, чтобы набраться практических навыков. А главное – зарекомендовать себя с лучшей стороны. В будущем многие из них планируют вернуться на производство уже в качестве молодых специалистов.

Владислав Тхорев, студент Белорусско-Российского университета:

В прошлом году я был командиром трудового проекта «Тракторостроитель – 2022». Так и получается: в этом году я возвращаюсь тоже командиром на этот проект, только в этом году он уже становится межпрофильным. Также по первому опыту года это было очень интересно, завораживающе, трудно. Потому что это первый старт проекта в его первый год. И, как говорится, как ты его запустишь, так он пойдет и дальше.

Молодежь помогает в сельском хозяйстве, строительстве, облагораживает памятные места, работает на промышленных гигантах страны. Однако в юбилейном году масштабы проекта куда серьезнее. Наших ребят уже ждут на космодроме «Восточный».

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

В нашей стране главой государства созданы уникальные условия по возможности трудоустройства в составе студенческих отрядов нашей молодежи. И, конечно, наша задача, молодежной организации, республиканского штаба, – это непосредственно проинформировать молодых ребят о тех уникальных возможностях, которые есть в нашей Беларуси. Сначала мы начинали наш республиканский промопроект «Выбираем студотряд», это был бумажный носитель, ребята заполняли анкету. Затем перешли в электронный формат. В прошлом году создали единый чат-бот на уровне республики. И мы смогли с помощью этого чат-бота дополнительно несколько тысяч ребят привлечь в наше движение.

Участие в студотрядах это не только про трудовые будни. Для многих они останутся самыми яркими воспоминаниями юности: новые знакомства, спортивные мероприятия, вечерние прогулки и интересный досуг.