Во дворе дома № 18 по улице Герасименко в Минске появилась мини-деревушка

Новости Беларуси. Двор дома № 18 по улице Герасименко оформили в деревенском стиле. Чтобы попасть за город, жителям этого дома не нужно никуда уезжать. У них прямо под окнами царит деревенская атмосфера.

Несколько ярких домиков утопают в зеленой клумбе. Рядом – плетеный забор из лозы. На декоративной агроусадьбе есть все атрибуты сельской жизни. Мельница и колодец как настоящие, но меньше по размеру.

Мини-деревушку создали местные жители вместе с коммунальщиками. Теперь двор с необычными композициями стал местной достопримечательностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.