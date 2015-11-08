«Влюбилась в тонкость линий и грациозность». Чем хрупких девушек привлекают большие собаки?

«Купите щенка и вы приобретете самую преданную любовь на свете». Так считал английский писатель и поэт Джозеф Киплинг. Даму с собачкой в современном городе встретить проще простого. Но в моде – миниатюрные представители семейства собачьих. А вот хрупкая девушка с крупным псом на поводке становится редкостью.

Ксения Тырсикова, владелица хаски:

Да, я знала, на что я иду, я понимала. За один-два дня мы прошерстили все, принимали решение осознанное, просто очень быстрое. Я думаю, что если бы была какая-то другая собака, скорее всего, она была бы у других друзей, с которыми мы не настолько на одной волне, она бы просто нас не так заразила своей энергетикой. Мы просто послушали и поняли, что это идеальный пес, компаньон в твоих активностях. Ты можешь с ним бегать, кататься на велосипеде, на беговых лыжах, можешь научить его тянуть сани, в чем, в принципе, его предназначение. Это абсолютно наш пес по менталитету, по своим свойствам.

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Ксения Тырсикова, владелица хаски:

Хаски, в принципе, это не та порода, которая легко дрессируется. Ты приходишь к кинологу, тебе сразу говорят, чтобы не ждали от него суперпослушания. Это не потому, что у них мозг такой, а они в принципе не заточены под послушание, под систему жизни «хозяин – собака». Он – стайное животное, у него ты – это вожак. И если, допустим, на вас нападает кто-то, то ты его вожак, и ты должен его защищать. Ты у него главный.

Впрочем, сибирские хаски любят людей и хорошо уживаются с другими собаками. Им не нравится оставаться в одиночестве, они готовы целый день ждать хозяина с работы. Хаски подходят тем, кто постоянно находится в движении, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ксения Тырсикова, владелица хаски:

Полностью такая собака, которая всегда с нами. Я даже 80% процентов времени, если на работе, в городе езжу с ним, он у меня в машине сидит.

Ольга Веденеева, председатель клуба северных ездовых собак, заводчик хаски:

Вообще, если человек собирается покупать какую-либо собаку, он должен понимать, что как минимум 10-15 лет он будет нести ответственность, чтобы у него не случилось. Никогда не принимаются аргументы, что у нас изменились обстоятельства и мы отдаем свою собаку.

Мария Прусская, владелица далматина:

Сейчас моей собаке уже 10 лет, то есть на тот момент мне было 12. И, наверное, это была какая-то детская мечта, даже не столько после просмотра мультика «101 далматинец», сколько после просмотра фильма. Я, когда увидела вживую эту породу, влюбилась безумно в этот окрас, в эту тонкость линий, грациозность.

В своем время в Англии была замечательная традиция покупать щенка, когда рождается ребенок. Так у каждого ребенка появлялся свой компаньон и надежный защитник.

Мария Прусская, владелица далматина:

Я осознавала всю ответственность, я понимала. Родители мои – нет, они говорили, что это будет для меня как забава, как игрушка, поиграюсь и брошу. Но я очень просила, мне пришлось написать клятву, что я вступаю в ряды собаководов и торжественно клянусь ухаживать за собакой, гулять с ней два раза в день, кормить ее. И на самом деле так вышло, что я очень ответственный хозяин. Она меня воспитала, я ее воспитала.

Ольга Веденеева, председатель клуба северных ездовых собак, заводчик хаски:

За красотой этой породы скрывается достаточно много моментов, которые сразу не видны и не знакомы тем людям, которые не сталкивались очень близко с этой породой. То есть собака красивая, очень ласковая, коммуникабельная. У них издревле искоренили агрессию, поэтому они подходят к любым людям.

Пес, большой или маленький, в солнечный осенний день, в зимний холод или июльский зной, четвероногий друг не позволит вам залежаться на диване и, возможно, станет вашим самым верным, самым надежным другом.