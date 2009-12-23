Власти Минска планируют подвозить детей к детским садам в новых микрорайонах

Сейчас в столичных дошкольных учреждениях в целом достаточно мест, однако проблема существует у жителей новостроек.

Так, например, малышей из Каменной горки или Брилевичей доставят прямо к садикам других районов, где есть свободные места. Автотранспорт и персонал выделит Мингорисполком. Отметим, в уходящем году в столице открыли пять новых детских садов, в следующем появится еще столько же.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

– В новых микрорайонах Минска недостает детских садов. Так складывается, что в городе весьма успешно развивается демографическая ситуация. В прошлом году естественный прирост населения юных минчан составил 2800 человек. В этом году мы ожидаем на уровне 2800-2900.