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Власти Минска планируют подвозить детей к детским садам в новых микрорайонах

23 декабря 2009 15:53
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Сейчас в столичных дошкольных учреждениях в целом достаточно мест, однако проблема существует у жителей новостроек.

Так, например, малышей из Каменной горки или Брилевичей доставят прямо к садикам других районов, где есть свободные места. Автотранспорт и персонал выделит Мингорисполком. Отметим,  в уходящем году в столице  открыли пять новых детских садов, в следующем появится еще столько же.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:
– В новых микрорайонах Минска недостает детских садов. Так складывается, что в городе весьма успешно развивается демографическая ситуация. В прошлом году естественный прирост населения юных минчан составил 2800 человек. В этом году мы ожидаем на уровне 2800-2900.

# общество # Детские сады в Беларуси

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