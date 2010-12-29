Владимир Макей – Белтелерадиокомпании: Никто не просит вас приукрашивать нашу действительность. Но покажите хотя бы реальную картину

Состав правительства и других структур государственной власти будет обновлен примерно на 90%. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей, представляя коллективу Белтелерадиокомпании нового руководителя Геннадия Давыдько.

По словам Владимира Макея, назрела необходимость обновления кадрового реестра главы государства. При этом управленцев назначают на те должности, где они могут принести максимальную отдачу.

В ближайшие пять лет наша страна должна приобрести новый облик и сделать мощный рывок во всех сферах. Основная задача СМИ – давать объективную картину происходящего в Беларуси.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Беларуси:

Как показала прошедшая избирательная кампания, сегодня мало влиять на общественное мнение внутри страны. Зачастую искусственно создаваемая зарубежными СМИ информационная изоляция в Беларуси, вброс зарубежному пользователю исключительно негативных материалов о нашей стране, наносит непоправимый ущерб ее имиджу. Поэтому самая главная ваша задача – это давать объективную и реальную картину того, что происходит в Беларуси. Никто не просит вас приукрашивать нашу действительность, или выставлять в розовом свете все то, что делается у нас. Но покажите хотя бы реальную картину.

Представляя нового руководителя Белтелерадиокомпании, Владимир Макей охарактеризовал его как творческого человека, который владеет навыками и административной работы.

В свое время Геннадий Давыдько возглавлял Театр имени Янки Купалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он имеет звание заслуженного артиста. Избран депутатом Палаты Представителей Национального Собрания.

Глава Администрации президента поручил Геннадию Давыдько внимательно посмотреть на эффективность работы национального медиа-холдинга, так как по популярности Белтелерадиокомпания немного уступает другим отечественным телеканалам.

Геннадий Давыдько, Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь:

Очень многие звонят и поздравляют. Собственно говоря, радости я не испытываю, честно признаюсь вам. Это поздравляют как с праздником, а тут надо поздравлять как с выходом на передовую, потому как именно так глава нашего государства оценивает место средств массовой информации.

Изменился состав Правительства Беларуси и Администрации Президента