Витебск признан самым озеленённым городом Беларуси

Благоустраивать город охотно помогают его жители. Так, только в 2024 году здесь появились более 5 тысяч новых деревьев и кустарников. В теплое время горожан и гостей радовали свыше миллиона цветов. Теперь поднимать настроение будут стройные ряды туй, которые высажены в парке Тысячелетия.

Сергей Лазуко, заместитель директора Витебского зеленстроя:

Очень большое количество отдыхающих жителей со своими детьми проводят свой досуг. И в целях создания благоприятных для них условий было принято решение озеленить эту территорию. Создать микроклимат, благоприятный для того, чтобы здесь находилось большее количество и дольше люди отдыхали здесь. Наше предприятие не может не радовать то, что при посадке деревьев к нам присоединяются не только волонтеры, но и жители, и предприятия городов.

Появляются зеленые насаждения и вдоль трасс. Деревья помогают справляться с загрязнением воздуха, уменьшают городской шум, увеличивают влажность летом, способствуют сохранению тепла зимой.