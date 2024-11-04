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Витебск признан самым озеленённым городом Беларуси

04 ноября 2024 08:18
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Самый фестивальный в Беларуси – Витебск – признан еще и самым зеленым из областных центров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск признан самым озеленённым городом Беларуси-2

Благоустраивать город охотно помогают его жители. Так, только в 2024 году здесь появились более 5 тысяч новых деревьев и кустарников. В теплое время горожан и гостей радовали свыше миллиона цветов. Теперь поднимать настроение будут стройные ряды туй, которые высажены в парке Тысячелетия.

Витебск признан самым озеленённым городом Беларуси-4

Сергей Лазуко, заместитель директора Витебского зеленстроя:
Очень большое количество отдыхающих жителей со своими детьми проводят свой досуг. И в целях создания благоприятных для них условий было принято решение озеленить эту территорию. Создать микроклимат, благоприятный для того, чтобы здесь находилось большее количество и дольше люди отдыхали здесь. Наше предприятие не может не радовать то, что при посадке деревьев к нам присоединяются не только волонтеры, но и жители, и предприятия городов.

Появляются зеленые насаждения и вдоль трасс. Деревья помогают справляться с загрязнением воздуха, уменьшают городской шум, увеличивают влажность летом, способствуют сохранению тепла зимой.

# Озеленение

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