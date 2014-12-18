Витебск: мужчина плыл по Западной Двине на льдине

Новости Беларуси. Экстремал или просто безумец. Свидетелями, мягко говоря, странного поступка стали витебчане. Мужчина плыл по Западной Двине на льдине, причем, судя по всему, в плаванье он отправился совершенно добровольно. Капитан ледяного корабля довольно браво балансировал и бесстрашно смотрел вперед.

Очевидцы пробовали докричаться до путешественника, чтобы предложить ему помощь. Но смельчак, похоже, в ней не нуждался. До берега он добрался, подтолкнув льдину палкой, которую предусмотрительно захватил с собой. И таким нехитрым способом благополучно попал на берег, повторив подвиг мамонтенка из известного детского мультфильма. Вот только кого или что искал мужчина, вряд ли удастся узнать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.