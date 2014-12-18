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Витебск: мужчина плыл по Западной Двине на льдине

18 декабря 2014 11:34
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Новости Беларуси. Экстремал или просто безумец.  Свидетелями, мягко говоря, странного поступка стали витебчане. Мужчина плыл по Западной Двине на льдине, причем, судя по всему, в плаванье он отправился совершенно добровольно. Капитан ледяного корабля довольно браво балансировал и бесстрашно смотрел вперед.

Очевидцы пробовали докричаться до путешественника, чтобы предложить ему помощь. Но смельчак, похоже, в ней не нуждался. До берега он добрался, подтолкнув льдину палкой, которую предусмотрительно захватил с собой. И таким нехитрым способом благополучно попал на берег, повторив подвиг мамонтенка из известного детского мультфильма. Вот только кого или что искал мужчина, вряд ли удастся узнать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Путешествия

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