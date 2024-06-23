Хренин о ЧВК «Вагнер»: они находятся в Беларуси, к ним сохраняется интерес со стороны Запада

К ЧВК «Вагнер», размещенному на территории Беларуси, сохраняется повышенный интерес со стороны западных специалистов. Об этом рассказал министр обороны в интервью программе «Неделя» на СТВ.

«Получить боевой опыт, не воюя – вот где самая большая ценность. Мы смогли его и у себя на территории получить. Специалисты ЧВК «Вагнер» тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом», – отметил Виктор Хренин.

И добавил, что благодаря полученному опыту в Беларуси адаптировали программы боевой подготовки военнослужащих: «Они адаптированы, стали носить более практический характер, направлены, прежде всего, учить тому, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить. Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны».