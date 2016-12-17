Вифлеемский огонь привезли из Киева в Минск

Новости Беларуси. Вифлеемский огонь доставили 17 декабря в Минск.

Символ Рождества встречали в приходе иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

Христианскую святыню привезли из Киева украинские активисты.

Этой традиции уже больше 30 лет.

Сначала австрийские скауты доставляют лампаду из Вифлеема в Вену, затем святыня разлетается по всей Европе.

Из белорусской столицы частицы огня доставят более чем в 20 городов страны.

После чего верующие смогут зажечь свои лампадки и отнести символ Рождества в собственные дома.

По традиции, святыня обязательно должна присутствовать на праздничном столе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Михновец, начальник отряда Белорусской республиканской скаутской ассоциации:

Для меня очень важно принести что-то хорошее в этот мир. То, что скаутская организация, скауты всего мира дают мне такую возможность, даже просто сказать добрые напутственные слова или рассказать кому-то о том. что это за акция, что она несёт свет, добро, надежду.

Протоиерей Дионисий Пясецкий, настоятель прихода иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»:

Праздник Рождества. Праздник рождения. И как на любое рождение мы идём с неким подарком. Здесь мы напоминаем о том. что каждый христианин должен приготовить подарок, свою благочестивую жизнь, помощь ближним и совершения дел милосердия.