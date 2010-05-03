Видео. Самую большую в мире георгиевскую ленточку сшили в Одессе

Длина чёрно-оранжевой полосы — 142 метра, ширина - 6. Раскроют ее на Потёмкинской лестнице 8 мая. По площади одесская ленточка тянет на рекорд Гиннесса.

142-х метровая георгиевская ленточка оказалась тяжелой ношей. Для транспортировки двухсоткилограммовой рекордсменки в цех по раскраске понадобилось 6 человек. Путь оказался не из легких: мастерская художников на последнем этаже одесского Театра музкомедии.

Рабочие:

Наши деды намного больше потрудились для нас…

Художникам еще предстоит нанести на ткань гигантские буквы. К 8 мая на полотне появится надпись: «65 лет Победы. Одесса — город-герой.»

Федор Кравчик, художник-декоратор одесского театра музыкальной комедии:

105 метров только текст будет занимать!

На почти сотню букв специалистам понадобится 50 литров краски. К слову, расписывать будут акриловыми. Они долговечны и устойчивы к капризам природы. А вот с тканью пришлось повозиться. Изначально ленту планировали сделать изо льна. Но посчитали, что тогда огромный символ площадью в 850 квадратных метров весил бы в несколько раз больше. Решили использовать хлопок.

Изготовление рекордного полотна - затея одесских телевизионщиков и одной из украинских партий. Уже три года подряд в рамках акции «Георгиевская ленточка» они раздают миниатюрные символы всем одесситам.

Вот потемкинская лестница, самый центр Одессы. Именно здесь и расположится двухцветный символ. Георгиевская ленточка как раз совпадет с размерами этой достопримечательности Одессы. Готовую ленточку активисты передадут в Киев – там она украсит главный в Украине Парад Победы.

После праздничных мероприятий в Киеве ленточка отправится в Москву. Там уникальный символ раскроют на Поклонной горе и торжественно передадут в Центральный музей Великой Отечественной войны.

На большом двухцветном символе энтузиазм одесских сподвижников не заканчивается. В рамках акции «Георгиевская ленточка», которая уже стартовала в жемчужине Черного моря, по всей области разойдутся еще 400 тысяч полос. Георгиевские ленточки дарят прохожим на улице, пассажирам общественного транспорта и даже развозят на раритетных авто.

Ольга Макей, Андрей Сержантов, Телекомпания СТВ, Одесса, Украина.