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Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»

20 февраля 2010 19:52
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Более 500 любителей спорта вышли сегодня на лыжные старты.

Семейный забег был на празднике первым.  18 команд, среди которых и многодетная семья Штундер. На лыжах и мама, и папа, и четверо сыновей.  Победа второй год подряд досталась столичной  семье Чепыжовых.  В ней тоже на лыжах все.  Супруги  тренируют детей в спортшколе профсоюзов. И сами познакомились на лыжне.

Когда на снежной трассе появился Глава Государства болельщики встретили его  аплодисментами. В свое время, поставив на лыжи  весь госаппарат, Александр Лукашенко и своим личным примером доказывает ежегодно – здоровье нации начинается с каждого. Сегодня на празднике вместе с пятилетним сыном. Кстати, в его не по-детски  смелом катании – уже  видна  выучка  высшего  класса. 

Вглядываясь в лица, знакомые  всем с телеэкрана, зрители с нетерпением ожидали  забега чиновников. Это такое белорусское нау-хау. Где как ни здесь руководители  всех уровней не просто без галстуков, а на лыжах и с семьями. Зародившись ещё в 86-ом,  настоящую популярность  лыжня приобрела в последнее десятилетие.

Традиционно, на эстафеты - четыре  по  два  с  половиной  километра -вышли    спортдружины Президента, министерств  и ведомств, ведущих предприятий страны. 47 команд.  И даже  пробежав такую дистанцию, домой никто  не спешил.

Павел Латушко,  министр культуры  Республики Беларусь:
Физическая культура и культура – понятия очень близкие.  Культура – это здоровье души, а физическая культура – здоровье нашего тела. Важно, что мы получаем позитивный заряд энергии на таких праздниках.

Биатлонисты Владимир Чепелин, Сергей Булыгин и Людмила Ананько. Команда Александра Лукашенко лидировать стала с первых секунд старта, дав фору соперникам чуть ли ни в два десятка метров. За ними уверенно шли представители    погранкомитета, но ещё секунды и в борьбу за серебро подключилась  дружина Минспорта. Решилось все в четвертом забеге. 

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Сегодня очень интересный денек для чиновников. Дух соревнования присутствует на трассе – вы видели, каждый карабкался, как мог. Мы четвертое место заняли среди десяти команд. Вообщем-то я доволен.

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-1

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-3

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-5

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-7

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-9

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-11

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-13


Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
С 2003 года подобные мероприятия стали традиционными. В этом году порядка 90 000 белорусов приняли участие в «Белорусской лыжне» по всей стране.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
Приехали сюда и минчане, и жители Минской области,  дождь стал превращаться в снег – праздник состоится!

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-16

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-18

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-20

Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»-22

Сегодня в Раубичах подготовлена,  наверное, самая насыщенная за всю историю Минской лыжни культурно-развлекательная программа. Выступления народных коллективов, спортивные эстафеты, конкурсы богатырей, юмора и даже дефиле. Спортивный дух поддерживают более десятка точек общественного питания. Попробовать можно шашлыки и даже солдатскую кашу. А на склонах спортивного комплекса своё мастерство «вне конкурса» оттачивают фристайлисты и саночники.  

Праздник удался на славу. Равнодушных сегодня не осталось. И по самым скромным подсчётам  лыжня собрала более 14 тысяч  человек.  Алеся Высоцкая, 

Александр Горощенко, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.

# общество # Лукашенко # Видеофакт

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