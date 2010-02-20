Видео. Александр Лукашенко с сыном и забег чиновников на «Минской лыжне-2010»

Более 500 любителей спорта вышли сегодня на лыжные старты.

Семейный забег был на празднике первым. 18 команд, среди которых и многодетная семья Штундер. На лыжах и мама, и папа, и четверо сыновей. Победа второй год подряд досталась столичной семье Чепыжовых. В ней тоже на лыжах все. Супруги тренируют детей в спортшколе профсоюзов. И сами познакомились на лыжне.

Когда на снежной трассе появился Глава Государства болельщики встретили его аплодисментами. В свое время, поставив на лыжи весь госаппарат, Александр Лукашенко и своим личным примером доказывает ежегодно – здоровье нации начинается с каждого. Сегодня на празднике вместе с пятилетним сыном. Кстати, в его не по-детски смелом катании – уже видна выучка высшего класса.

Вглядываясь в лица, знакомые всем с телеэкрана, зрители с нетерпением ожидали забега чиновников. Это такое белорусское нау-хау. Где как ни здесь руководители всех уровней не просто без галстуков, а на лыжах и с семьями. Зародившись ещё в 86-ом, настоящую популярность лыжня приобрела в последнее десятилетие.

Традиционно, на эстафеты - четыре по два с половиной километра -вышли спортдружины Президента, министерств и ведомств, ведущих предприятий страны. 47 команд. И даже пробежав такую дистанцию, домой никто не спешил.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Физическая культура и культура – понятия очень близкие. Культура – это здоровье души, а физическая культура – здоровье нашего тела. Важно, что мы получаем позитивный заряд энергии на таких праздниках.

Биатлонисты Владимир Чепелин, Сергей Булыгин и Людмила Ананько. Команда Александра Лукашенко лидировать стала с первых секунд старта, дав фору соперникам чуть ли ни в два десятка метров. За ними уверенно шли представители погранкомитета, но ещё секунды и в борьбу за серебро подключилась дружина Минспорта. Решилось все в четвертом забеге.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Сегодня очень интересный денек для чиновников. Дух соревнования присутствует на трассе – вы видели, каждый карабкался, как мог. Мы четвертое место заняли среди десяти команд. Вообщем-то я доволен.