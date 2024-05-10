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Ветерана Василия Давжонка с Днём Победы поздравили офицеры-пограничники

10 мая 2024 06:24
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Великая Победа ковалась долгих четыре года на фронте и в тылу. Мы чтим героизм и мужество наших отцов, дедов и прадедов. Ветерана Василия Давжонка с Днем Победы поздравили офицеры-пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветерана Василия Давжонка с Днём Победы поздравили офицеры-пограничники-1

Подарки, пожелания крепкого здоровья, долголетия и всегда оставаться в строю. Сейчас ему 98. Во время войны Василий Петрович был партизаном отряда «Борьба», принимал участие во многих боевых операциях на оккупированной белорусской территории. После освобождения участвовал в партизанском параде в Минске.

Ветерана Василия Давжонка с Днём Победы поздравили офицеры-пограничники-4

Василий Давжонок, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы всему миру доказали нашу победу и победили немецкий фашизм. Это не случайное дело, а дело в людях, что наш народ с первого дня взялся за оружие и сражался.

Несмотря на возраст, Василий Давжонок и сегодня исследует историю партизанского движения в Беларуси, является автором книги, а также множества монографий, очерков и публикаций.

# День Победы # общество

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