«Вернуться сюда еще, и даже не раз». Белоруски все чаще задумываются о втором и третьем ребенке

Новости Беларуси. В роддомах женщины 8 Марта сами дарили цветы своим мужьям. Речь о цветах жизни – детях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, в РНПЦ «Мать и дитя» 8 марта на свет появился мальчик. Малыш стал вторым ребенком в семье. Медики констатируют: белоруски все чаще стремятся ощутить счастье материнства и во второй, и в третий раз. В одном из столичных роддомов побывала наш корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

Восьмого марта редко встретишь женщину с пустыми руками, как правило в них огромные охапки цветов. Но некоторые дамы делают куда более дорогие подарки и себе, и своим близким. Как, например, этот: новая жизнь весом в 3 килограмма 630 граммов.

Имя этому счастью Захар – по крайне мере для Екатерины, которая, вопреки прогнозам медиков и планам родить 18 марта, несколько часов назад подарила новую жизнь. Теперь в ее семье трое мужчин.

Екатерина Устиловская:

Мне даже очень приятно и радостно, что такое событие в Женский день. И мальчик.

В РНПЦ «Мать и дитя» праздничный день выдался, в общем-то, и не урожайным. На «клумбе», вернее, на детском посту, сейчас только два цветка жизни. Медики говорят, что это неудивительно, учитывая специфику клиники – в выходной день рожают меньше.

Михаил Булат, врач акушер-гинеколог:

Взрослая реанимация, то есть пациентов у нас хватает. Но вот как раз родов сегодня не так много. Все роды сегодня закончились благополучно, родились нормальные здоровые дети.

А вот Вера Королева в Международный женский день самый главный подарок вручит всей семье. Наверняка наш сюжет Вера, Полина и новоиспеченный папа, которого еще днем выглядывали в окошко роддома, смотрят вместе дома.

Вера Королева:

Я ухожу сегодня с реальным желанием вернуться сюда еще, и даже не раз. Маленькую Полину, первенца, Вера родила в первый день весны. И, собирая вещи в палате, делится намерением вернуться еще не единожды.

Вера Королева:

Мне кажется, современная женщина умеет сочетать и семью, и карьеру. Но если уже нужно сделать однозначный выбор, я, конечно, считаю, что семья – это важнее.