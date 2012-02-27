Великий пост начался у православных верующих

Новости Беларуси. Перед встречей Светлого Христова Воскресения предстоит 40 дней усиленной молитвы и смирения. Это не столько диета для организма, сколько испытание для души.

Накануне в православных храмах Беларуси прошла особая служба, во время которой верующие просили прощения друг у друга. Первая неделя поста отличается особой строгостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сестра милосердия Елена:

Самое главное – это не пища. Самое главное – это духовный пост: не обидеть никого, совершать добрые дела, помогать страждущим, заботиться о состоянии своей души. Вот в чем дело.

Прихожанка:

Весна духовная, весна покаяния, потому что за весной будет лето. Лето – это радость, это Пасха, наше воскресенье. Мы готовимся к воскресенью и встрече Господа.