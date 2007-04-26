В "Зубренок" на соревнования приехали юные инспекторы

В Национальном оздоровительном лагере "Зубрёнок" проходит 25 областной слёт юных инспекторов. Мероприятие приурочено к первой глобальной неделе безопасности дорожного движения, объявленной ООН. Торжественная церемония открытия стала для участников и гостей настоящим праздником. Своё мастерство продемонстрировали парашютисты, спецназовцы и рота почётного караула. В областном слёте участвуют более 200 детей со всех районов Минской области. Имя победителя назовут в субботу.