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В "Зубренок" на соревнования приехали юные инспекторы

26 апреля 2007 09:47
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В Национальном оздоровительном лагере "Зубрёнок" проходит 25 областной слёт юных инспекторов. Мероприятие приурочено к первой глобальной неделе безопасности дорожного движения, объявленной ООН. Торжественная церемония открытия стала для участников и гостей настоящим праздником. Своё мастерство продемонстрировали парашютисты, спецназовцы и рота почётного караула. В областном слёте участвуют более 200 детей со всех районов Минской области. Имя победителя назовут в субботу.
# общество # Детский лагерь «Зубренок»

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