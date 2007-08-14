В "Зубренке" обезвреживали террориста

В детском оздоровительном лагере "Зубренок" прошла необычная акция с участием белорусских чекистов.

Военно-патриотический праздник "Офицеры КГБ - детям" приурочили к 90-летию со дня создания органов ВЧК - КГБ. Главная спецслужба страны не раскрыла своих секретов, зато порадовала ребятишек показательными выступлениями бойцов группы "Альфа" и выставкой спецвооружения.

...Показательные выступления начались неожиданно. С захвата вожатой в толпе зрителей. Также неожиданно появился и БТР с бойцами "Альфы". Террориста обезвредили за считанные секунды. Далее - демонстрация боевых навыков и перемещение бойцов по стенам здания. У публики - неподдельный интерес. Дети подскакивали с мест, чтобы лучше рассмотреть действия спецподразделения.

Насмотревшись и наигравшись, дети делились впечатлениями за солдатской кашей. Уплетали ее за обе щеки. А после добавки, можно снова в бой. Рядом расположился тир, организованы спортивные эстафеты, а также выставка спецэкипировки и секретного оружия подразделения "Альфа".

Сегодняшний день "зубрята" будут помнить долго. Чекисты тоже обещали не забывать подрастающую молодежь - напоминать о себе и своей непростой службе.